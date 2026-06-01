आईपीएल फाइनल बेंगलुरु में होना था, हमारे साथ अन्याय हुआ: डीके शिवकुमार

बेंगलुरु, 1 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिवकुमार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने पर बधाई दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि आईपीएल 2026 का खिताबी मुकाबला बेंगलुरु में होना था और यहां के लोगों के साथ अन्याय हुआ है।

कर्नाटक सरकार में उपमुख्यमंत्री का पद संभालने वाले डीके शिवकुमार ने कहा कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "आईपीएल फाइनल बेंगलुरु में होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम वो सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते ऐसा दोबारा न हो। मैं कर्नाटक की ओर से अपनी टीम को चैंपियन बनने पर बधाई देता हूं।"

आरसीबी का प्रदर्शन आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में शानदार रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस (जीटी) को 5 विकेट से हराते हुए सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया। रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीटी को 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बनाने दिए। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और रसिख सलाम का जादू एक बार फिर चला।

भुवनेश्वर ने 2, जबकि रसिख ने तीन विकेट अपने नाम किए। गुजरात टाइटंस की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने सर्वाधिक नाबाद 50 रन बनाए। सुंदर ने 37 गेंदों की अपनी इस पारी में 5 चौके लगाए। हालांकि, साई सुदर्शन (12), शुभमन गिल (10 रन) और जोस बटलर (19 रन) बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके।

आरसीबी ने 156 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 18 ओवर में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। विराट कोहली शानदार लय में दिखाई दिए और उन्होंने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। वह 42 गेंदों में 75 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया। आरसीबी खिताब का बचाव करने वाली आईपीएल इतिहास की तीसरी टीम बन गई है। कोहली को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

--आईएएनएस

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