आईपीएल 2026: सिर्फ 36 गेंदों में शतक, वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हुए एक और रिकॉर्ड

जयपुर, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ महज 36 गेंदों में शतक लगाया, जो गेंदों के लिहाज से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का तीसरा सबसे तेज शतक है।

आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम पर है, जिन्होंने 23 अप्रैल 2013 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ महज 30 गेंदों में शतक पूरा किया था। आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी के नाम पर है, जिन्होंने 28 अप्रैल 2025 को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के विरुद्ध 35 गेंदों में इस मुकाम को हासिल किया था। यूसुफ पठान और हेनरिक क्लासेन 37-37 गेंदों में यह कारनामा कर चुके हैं।

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में 37 गेंदों का सामना करते हुए 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 103 रन बनाए। इस दौरान ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 112 रन की साझेदारी भी की। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों में पचासा जड़ा। इसके बाद 36वीं गेंद पर अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा किया।

मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आरआर ने 6 विकेट गंवाकर 228 रन बनाए। सलामी जोड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल ने वैभव सूर्यवंशी के साथ 14 गेंदों में 40 रन की साझेदारी की। जायसवाल 8 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

यहां से वैभव सूर्यवंशी ने ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 112 रन जोड़कर टीम को 152 के स्कोर तक पहुंचाया। ध्रुव 35 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों के साथ 51 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 37 रन की पारी खेली। इनके अलावा, डोनोवन फरेरा ने 16 गेंदों में 33 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से ईशान मलिंगा ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

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