आईपीएल 2026: संजू सैमसन को सीएसके नहीं दे रही ये मौका

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले सबसे बड़ी चर्चा संजू सैमसन को लेकर थी। चर्चा थी कि संजू राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं और अगले सीजन की शुरुआत से पहले टीम बदलना चाहते हैं। सैमसन को लेकर चल रही खबरें सही साबित हुई हैं। भारतीय टीम का विकेटकीपर बल्लेबाज अगले सीजन में आरआर की गुलाबी नहीं बल्कि सीएसके की पीली जर्सी में दिखेगा।

सीएसके ने ट्रेड के माध्यम से संजू सैमसन को आरआर से अपनी टीम में शामिल किया है। सैमसन के बदले में सीएसके को अपने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को आरआर को देना पड़ा है। सैमसन को सीएसके में धोनी का विकल्प माना जा रहा है। सैमसन धोनी की तरह ही विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लोकप्रिय हैं, और आईपीएल में कप्तानी का भी अनुभव उनके पास है। इसी वजह से सीएसके ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है।

सीएसके ने संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल तो कर लिया है, लेकिन उन्हें कप्तानी नहीं दी जाएगी। सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान नियुक्त कर दिया है। टीम ने सोशल मीडिया के माध्यम से गायकवाड़ को कप्तान बनाए रखने की जानकारी दी है। दरअसल, गायकवाड़ पिछले सीजन भी टीम के कप्तान थे, लेकिन इंजरी की वजह से वह सीजन के दूसरे हाफ में बाहर हो गए थे। इसके बाद धोनी ने कप्तानी संभाली थी।

संजू सैमसन के टीम में शामिल होने और बतौर कप्तान और बल्लेबाज उनके कद को देखते हुए माना जा रहा था कि टीम उन्हें अगला कप्तान बना सकती है। लेकिन, सीएसके ने गायकवाड़ पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। आईपीएल 2026 में वही टीम का नेतृत्व करेंगे। सैमसन गायकवाड़ के साथ सीएसके के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं। 2013 से 2025 के बीच सैमसन 177 मैचों में 3 शतक और 26 अर्धशतक लगाते हुए 4,704 रन बना चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके