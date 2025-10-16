आईपीएल 2026: साईराज बहुतुले पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच बन सकते हैं

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन की तैयारियां सभी फ्रेंचाइजी धीरे-धीरे करने लगी हैं। एलएसजी ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को रणनीतिक सलाहकार बनाया है। वहीं पंजाब किंग्स से भी बड़ी खबर साईराज बहुतुले को लेकर आ रही है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक साईराज बहुतुले पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच बन सकते हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए स्काउटिंग का काम शुरू कर दिया है। बहुतुले आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। आरआर अगले सीजन से पहले कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने भी कुछ दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

पंजाब किंग्स में, बहुतुले पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी की जगह लेंगे। जोशी बेंगलुरु स्थित कोचिंग सेंटर में स्पिन गेंदबाजी कोच बनने के लिए पंजाब किंग्स से अलग हो गए थे।

भारत के लिए दो टेस्ट और आठ वनडे खेलने वाले साइराज बहुतुले पिछले साल ही राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने थे। उससे पहले वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में कार्यरत थे।

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था और फाइनल में पहुंची थी। पंजाब 11 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पंजाब अगले सीजन और मजबूत होकर वापस आना चाहती है। इस कड़ी में बहुतुले की नियुक्ति बेहद अहम साबित हो सकती है।

पंजाब किंग्स की कोचिंग टीम बेहद मजबूत है। मुख्य कोच के रूप में रिकी पोंटिंग, सहायक कोच के रूप में ब्रैड हैडिन, तेज गेंदबाजी कोच के रूप में जेम्स होप्स और ट्रेवर गोंसाल्वेस कार्यरत हैं। बहुतुले के आने से टीम का स्पिन गेंदबाजी विभाग भी मजबूत होगा।

--आईएएनएस

पीएके