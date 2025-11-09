आईपीएल 2026: सीएसके संजू सैमसन के बदले में आरआर को जडेजा और करन को सौंप सकती है

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में संजू सैमसन के लिए सीएसके अपने सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक रवींद्र जडेजा को सौंपने के लिए तैयार है। इसके अलावा, सीएसके ऑलराउंडर सैम करन को भी आरआर को दे सकती है।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीएसके सैमसन को अपने साथ जोड़ सकती है। इसके लिए टीम अपने दो प्रमुख खिलाड़ियों (जडेजा और करन) को दे सकती है। रॉयल्स और सुपर किंग्स दोनों के बीच इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर बातचीत हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों फ्रैंचाइजी ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को तीन खिलाड़ियों के नाम बताते हुए रुचि पत्र भेजा है। ट्रेडिंग नियमों के अनुसार, फ्रैंचाइजी अंतिम समझौते के लिए आगे की बातचीत तभी शुरू कर सकती हैं जब खिलाड़ियों की लिखित सहमति मिल जाए।

संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए 11 सीजन खेल चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2025 के बाद उन्होंने आरआर मैनेजमेंट से टीम छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद से ही सैमसन के सीएसके में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है।

सीएसके के कप्तान धोनी 44 साल के हो चुके हैं। उनका आईपीएल करियर अब समाप्ति के करीब है। ऐसे में सीएसके को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए, जो बतौर कप्तान, विकेटकीपर और बल्लेबाज के रूप में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका हो। टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी की जगह कप्तान बनाया था, लेकिन वे इस भूमिका में सही सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे में सीएसके को संजू सैमसन के रूप में धोनी का एक बेहतरीन विकल्प दिख रहा है। यही सैमसन बतौर कप्तान और बल्लेबाज आईपीएल में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय टी20 में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से फैंस को रोमांचित किया है। देश-विदेश में उनकी लोकप्रियता है। इसलिए आईपीएल 2026 में अगर वे पीली जर्सी में दिखें, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि आईपीएल 2025 में संजू सैमसन और आरआर मैनेजमेंट के बीच मतभेद की खबरें आई थीं।

वहीं सीएसके के लिए रवींद्र जडेजा और करन को आरआर को सौंपना आसान नहीं होगा, खासकर जडेजा को। जडेजा टीम के लिए बेहद मूल्यवान खिलाड़ी रहे हैं। 2023 का आईपीएल उन्होंने सीएसके को आखिरी 2 गेंद पर 10 रन बनाकर जिताया था। इसके अलावा टीम के लिए गेंद और बल्ले से उनका योगदान शानदार रहा है। लेकिन, दिसंबर में 37 साल के होने वाले जडेजा का करियर भी लंबा नहीं है। ऐसे में भविष्य को देखते हुए सीएसके सैमसन के लिए जडेजा को आरआर को सौंप सकती है।

