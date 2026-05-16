आईपीएल 2026: सीएसके के प्लेऑफ खेलने की उम्मीदों पर एलएसजी ने लगाया ग्रहण, इकाना में 7 विकेट से हराया

लखनऊ, 15 मई (आईएएनएस)। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के आईपीएल 2026 के प्लेऑफ खेलने की संभावना पर लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने ग्रहण लगा दिया है। शुक्रवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एलएसजी ने सीएसके को 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही सीएसके का पिछले 3 मैचों की लगातार जीत का क्रम टूट गया और प्लेऑफ की संभावना भी शायद बेहद कम हो गई है।

सीएसके से मिले 188 रन के लक्ष्य को एलएसजी ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एलएसजी की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए मिशेल मार्श ने मात्र 38 गेंदों पर 7 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 90 रन की पारी खेल टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। जोश इंग्लिश ने 32 गेंदों पर 36 और निकोलस पूरन ने 17 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाए। मुकुल चौधरी भी 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए थे। सीएसके के लिए कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 71 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा शिवम दुबे ने 16 गेंदों पर 32 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली थी।

एलएसजी के लिए आकाश महाराज सिंह ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

एलएसजी-सीएसके मैच के बाद अंकतालिका पर नजर डालें तो हार के साथ ही सीएसके छठे नंबर पर चली गई है। सीएसके के 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 12 अंक हैं। लगातार तीन जीत के बाद सीएसके को यह हार मिली है।

एलएसजी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। टीम दसवें नंबर पर है। सीजन के 12वें मैच में एलएसजी की यह चौथी जीत थी।

--आईएएनएस

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