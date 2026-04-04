आईपीएल 2026: सीएसके के खिलाफ मैच से पहले आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा तिरुमाला मंदिर पहुंचे

तिरुपति, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार और विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने शनिवार को पवित्र तिरुमाला मंदिर में पूजा-अर्चना की।

आंध्र प्रदेश में शेषचलम पहाड़ियों पर बना, तिरुमाला का वेंकटेश्वर मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर—जो विष्णु के अवतार हैं—को समर्पित इस मंदिर में हर साल 24 मिलियन से ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं।

पाटीदार और जितेश पिछले साल सीएसके के खिलाफ मैच से पहले इस पवित्र जगह पर गए थे। उस मैच में आरसीबी जीती थी। आरसीबी ने पिछले साल पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था।

पाटीदार, जो हाल ही में पिता बने हैं, 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ खेले गए हुए मैच में अच्छे फॉर्म में दिखे थे। पाटीदार ने 12 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली थी।

जितेश शर्मा पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे। सीएसके के खिलाफ वह बड़ी पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे।

आरसीबी ने आईपीएल 2026 का उद्घाटन मैच एसआरएच के खिलाफ खेला था और बेहतरीन जीत दर्ज की थी। आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने 9 विकेट पर 201 रन बनाए थे। आरसीबी ने विराट कोहली के 38 गेंदों पर नाबाद 69 और देवदत्त पड्डिकल के 26 गेंदों पर बनाए 61 रन की बदौलत 15.4 ओवर में 4 विकेट पर 203 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता था। आरसीबी के लिए इस मैच में अनफिट जोश हेजलवुड की जगह खेले न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।

आईपीएल 2026 में आरसीबी अपना दूसरा मुकाबला रविवार को अपने घरेलू मैदान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ खेलेगी। सीएसके अपने पहले दो मुकाबले हार चुकी है। टीम को अपनी पहली जीत का इंतजार है, जबकि आरसीबी अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी।

--आईएएनएस

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