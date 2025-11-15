आईपीएल 2026: रिटेंशन के आखिरी दिन सभी फ्रेंचाइजियों ने जारी कर दी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर थी। लीग की सभी 10 टीमों, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके), मुंबई इंडियंस (एमआई), कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर), सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच), गुजरात टाइटंस (जीटी), लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी), दिल्ली कैपिटल्स (डीसी), पंजाब किंग्स (पीबीकेएस), राजस्थान रॉयल्स (आरआर), और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है।
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)
रिटेन खिलाड़ी: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजनप्रीत सिंह, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी
रिलीज खिलाड़ी: राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, मथीशा पथिराना
ट्रेड किए गए खिलाड़ी: संजू सैमसन (आरआर से)
ट्रेड आउट किए गए खिलाड़ी: सैम कुरेन, रवींद्र जडेजा
गुजरात टाइटंस (जीटी)
रिलीज खिलाड़ी: शुभमन गिल (कप्तान), राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सुथार, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर बरार, साई किशोर, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स।
रिलीज खिलाड़ी: करीम जनत, कुलवंत खेजरोलिया, गेराल्ड कोएत्जी, दासुन शनाका और महिपाल लोमरोर
शेरफेन रदरफोर्ड को जीटी ने ट्रेड के माध्यम से मुंबई इंडियंस को सौंपा।
मुंबई इंडियंस (एमआई)
रिटेन खिलाड़ी: एएम गजनफर, अश्वनी कुमार, दीपक चाहर, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे (ट्रेड इन), मिशेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, रेयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड इन), शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड इन), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स
रिलीज खिलाड़ी: बेवॉन जैकब्स, कर्ण शर्मा, केएल श्रीजीत, लिजार्ड विलियम्स, मुजीब उर रहमान, पीएसएन राजू, रीस टॉपले, विग्नेश पुथुर
अर्जुन तेंदुलकर को एलएसजी को ट्रेड किया गया।
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)
रिटेन खिलाड़ी: रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, अंगकृष रघुवंशी, स्पेंसर जॉनसन, रहमानुल्लाह गुरबाज, वैभव अरोड़ा, रोवमैन पॉवेल, अजिंक्य रहाणे, उमरान मलिक, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, लवनिथ सिसौदिया
रिलीज खिलाड़ी: आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, मोइन अली, एनरिक नॉर्टजे
सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच)
रिटेन खिलाड़ी: पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जिशान अंसारी, हर्ष दुबे, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन
रिलीज खिलाड़ी: अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर, एडम जांपा
लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी)
रिटेन खिलाड़ी: अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, अवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिगवेश राठी, अर्जुन तेंदुलकर (ट्रेड), मोहम्मद शमी (ट्रेड), प्रिंस यादव, आकाश सिंह।
रिलीज खिलाड़ी: आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हैंगरगेकर, आकाश दीप, रवि बिश्नोई, शमर जोसेफ, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड)।
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस)
रिटेन खिलाड़ी: प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद।
रिलीज खिलाड़ी: ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी)
रिटेन खिलाड़ी: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा।
रिलीज खिलाड़ी: स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मोहित राठी।
राजस्थान रॉयल्स (आरआर)
रिटेन खिलाड़ी: यशस्वी जयसवाल, शिम्रोन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, लुहान डी प्रीटोरियस, शुभम दुबे, डोनोवन फरेरा, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा (ट्रेड), सैम करन (ट्रेड), रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, डेवोन फेरेरा (ट्रेड), नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, युद्धवीर सिंह।
रिलीज खिलाड़ी- कुणाल राठौड़, नीतीश राणा (ट्रेड), संजू सैमसन (ट्रेड), वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, फजलहक फारूक, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल।
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी)
रिटेन खिलाड़ी: अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश राणा (ट्रेड), करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव।
रिलीज खिलाड़ी: मोहित शर्मा, फाफ डु प्लेसिस, सेदिकुल्लाह अटल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मनवंत कुमार, दर्शन नालकंडे, डेवोन फेरेरा (ट्रेड)।
