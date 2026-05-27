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आईपीएल 2026: रजत पाटीदार की विस्फोटक पारी, आरसीबी ने जीटी को दिया 255 रन का लक्ष्य

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 04:05 AM

धर्मशाला, 26 मई (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (आईपीएल 2026) का पहला क्वालीफायर मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच खेला जा रहा है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने कप्तान रजत पाटीदार के नाबाद 93 रनों की बदौलत 5 विकेट पर 254 रन बनाए हैं।

आरसीबी के लिए एक बार फिर विराट कोहली के साथ वेंकटेश अय्यर ने पारी की शुरुआत की। अय्यर ने टीम को तेज शुरुआत दी, लेकिन वह 7 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट 21 के स्कोर पर गिरा। विराट कोहली ने देवदत्त पड्डिकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की। कोहली 25 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए। कोहली को जेसन होल्डर ने बोल्ड किया। कोहली का विकेट गिरने के तुरंत बाद तीसरे विकेट के रूप में देवदत्त पड्डिकल भी आउट हो गए। पड्डिकल ने 19 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 30 रन बनाए।

94 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी आरसीबी को कप्तान रजत पाटीदार और क्रुणाल पांड्या ने संभाला और चौथे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 94 रनों की विस्फोटक साझेदारी की। क्रुणाल 28 गेंदों पर 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए। टिम डेविड का बल्ला नहीं चला। वह 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड को प्रसिद्ध कृष्णा ने बोल्ड किया।

रजत पाटीदार अंत तक आउट नहीं हुए। वह अपना शतक पूरा नहीं कर सके, लेकिन आरसीबी को उन्होंने ऐसा स्कोर दे दिया है, जहां टीम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है। पाटीदार ने 33 गेंदों पर 9 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाबाद 93 रन बनाए। उनके साथ जितेश शर्मा 5 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद रहे। पाटीदार की पारी की वजह से ही आरसीबी 5 विकेट पर 254 रन बना सकी। आरसीबी ने आखिरी 5 ओवरों में 86 रन बनाए। प्लेऑफ का यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

जीटी के लिए कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 54 रन देकर 2 और जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 53 रन देकर 1 विकेट लिया।

--आईएएनएस

पीएके

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