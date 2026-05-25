आईपीएल 2026: पहले क्वालिफायर में दमदार रहा है आरसीबी का रिकॉर्ड, पांचवीं बार मिलेगा फाइनल का टिकट?

नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का पहले क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच मंगलवार (26 मई) को खेला जाना है। इस मुकाबले की मेजबानी धर्मशाला का हिमाचल प्रदरेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम करेगा। आरसीबी का रिकॉर्ड पहला क्वालिफायर खेलते हुए शानदार रहा है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इससे पहले तीन बार पहले क्वालिफायर का टिकट हासिल किया है। साल 2011 में आरसीबी पहले क्वालिफायर में पहुंची थी, लेकिन उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2016 में टीम ने टॉप 2 में रहते हुए पहले क्वालिफायर का टिकट कटाया था। आरसीबी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले क्वालिफायर में गुजरात लांयस को मात दी थी।

तीसरी बार आरसीबी ने पहला क्वालिफायर पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में खेला था और रजत पाटीदार की अगुवाई में टीम ने पंजाब किंग्स को शिकस्त देते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया था। आरसीबी 3 बार पहले क्वालिफायर में पहुंची है, जिसमें से टीम ने 2 बार जीत का स्वाद चखा है, तो एक दफा हार का सामना करना पड़ा है।

आरसीबी ने आईपीएल में अब तक चार बार फाइनल में जगह बनाई है, लेकिन टीम सिर्फ एक बार ही खिताब को अपने नाम कर सकी है। पिछले सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। आईपीएल 2026 में भी टीम ने अब तक शानदार क्रिकेट खेली है। आरसीबी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही इस सीजन काफी संतुलित दिखाई दी है।

टॉप ऑर्डर में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल का प्रदर्शन दमदार रहा है। खासतौर पर विराट कमाल की लय में दिखाई दिए हैं और वह इस सीजन 557 रन बना चुके हैं। वेंकटेश अय्यर ने भी प्लेइंग इलेवन में आने के साथ ही बल्ले से छाप छोड़ी है। कप्तान रजत पाटीदार मुश्किल हालातों में टीम के अहम बल्लेबाज साबित हुए हैं। वहीं, फिनिशर की भूमिका को टिम डेविड ने बखूबी निभाया है। भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में आरसीबी का गेंदबाजी अटैक भी लय में दिखाई दिया है। भुवनेश्वर आईपीएल 2026 में 24 विकेट निकाल चुके हैं। जोश हेजलवुड और रसिख सलाम ने उनका अच्छा साथ निभाया है। वहीं, स्पिन विभाग में सुयश और क्रुणाल पांड्या की जोड़ी असरदार साबित हुई है।

--आईएएनएस

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