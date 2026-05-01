आईपीएल 2026: पहली 2 पारियों में 160 रन, बाद की 5 पारियों में 49 रन, डीसी के लिए सिरदर्द बनी इस बल्लेबाज की फॉर्म

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) की शुरुआत धमाकेदार रही थी। टीम ने सीजन के अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) को हराया था। दिल्ली को इन दोनों मैचों में मिली जीत का हीरो एक युवा और अनकैप्ड खिलाड़ी रहा था। इस खिलाड़ी का बल्ला बाद के 6 मैचों की 5 पारियों में नहीं चला है। डीसी को 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

दिल्ली कैपिटल्स को सीजन के शुरुआती 2 मैचों में मिली जीत के हीरो दाएं हाथ के 22 साल के विस्फोटक बल्लेबाज समीर रिजवी रहे थे। समीर ने दोनों ही मैचों में मुश्किल परिस्थिति से निकालते हुए टीम को जीत दिलाई थी। एलएसजी के खिलाफ 26 रन पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में फंसी दिल्ली को रिजवी ने 47 गेंदों पर नाबाद 70 रन बनाकर जीत दिलायी थी। इसके बाद एमआई के खिलाफ 51 गेंदों पर 90 रन बनाकर समीर ने डीसी को जीत दिलायी थी।

लगातार दो मैचों में रिजवी के बल्ले से आई इन मैच-विजयी पारियों ने न सिर्फ दिल्ली को जीत दिलायी थी, बल्कि टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ाया था। रिजवी को टीम का संकटमोचक माना जाने लगा था। लेकिन, उन दो मैचों के बाद रिजवी लगातार 5 पारियों में फ्लॉप रहे हैं। इसका खामियाजा डीसी को 6 मैचों में 5 में हार के रूप में उठाना पड़ा है।

शुरुआती 2 पारियों में 160 रन बनाने वाले रिजवी बाद की 5 पारियों में महज 49 रन बना सके हैं। रिजवी की असफलता से डीसी का मध्यक्रम कमजोर हुआ है।

टूर्नामेंट अब धीरे-धीरे निर्णायक मोड़ पर जा रहा है। डीसी 8 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर सातवें स्थान पर है। अगर डीसी को अगले 6 मैचों में कम से 5 मैच जीतना है और प्लेऑफ की संभावना तलाशनी है, तो रिजवी का रन बनाना अहम होगा। देखना होगा कि रिजवी का बल्ला शुक्रवार को राजस्थान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में चलता है या नहीं।

--आईएएनएस

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