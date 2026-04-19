आईपीएल 2026: पीबीकेएस के खिलाफ टॉस जीतकर एलएसजी ने चुनी गेंदबाजी, एम सिद्धार्थ को मिला मौका

न्यू चंडीगढ़, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच रविवार को आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले की मेजबानी मुल्लांपुर का महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम कर रहा है। एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है। दिग्वेश राठी की जगह पर मणिमारन सिद्धार्थ को टीम में शामिल किया गया है। टॉस जीतने के बाद कप्तान पंत ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हम चाहते हैं कि वे हमारे लिए एक स्कोर तय करें। पंजाब किंग्स इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक रही है, लेकिन साथ ही इससे हमें भी आजादी मिलती है कि हम अपना खेल खेल सकें। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के बजाय 220 रनों का लक्ष्य बेहतर होता है। राठी बाहर हैं और उनकी जगह पर सिद्धार्थ टीम में आए हैं।"

पंजाब किंग्स ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। टॉस हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने अब तक पहले बल्लेबाजी नहीं की है। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप बेहतर हो रहे होते हैं, तो मुकाबला खुद से ही होता है। हमें एक बड़ी जीत हासिल करने की जरूरत है। टीम में कोई बदलाव नहीं है।"

पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में जीत के विजयरथ पर सवार है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने इस सीजन खेले 5 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज की है। वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा है। बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या की सलामी जोड़ी ने टीम को दमदार शुरुआत दी है। वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है। पिछले मुकाबले में अर्शदीप सिंह बेहतरीन लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। हालांकि, युजवेंद्र चहल काफी महंगे साबित हुए थे और उन्होंने 3 ओवर में 45 रन खर्च किए थे।

दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन खेले 5 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में एलएसजी को हार का सामना करना पड़ा है। एलएसजी के बल्लेबाज आईपीएल 2026 में अब तक अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। मिचेल मार्श, एडेन मार्करम और निकोलस पूरन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। वहीं, कप्तान ऋषभ पंत का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव ने नई गेंद से बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें बाकी गेंदबाजों का साथ नहीं मिल सका है।

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल।

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ और मोहसिन खान।

--आईएएनएस

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