आईपीएल 2026: 'नई गेंद से शुरुआती ओवरों में विकेट लेना अहम रहा', प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद बोले जेसन होल्डर

अहमदाबाद, 1 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में गुरुवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (जीटी) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच मुकाबला खेला गया। ऑलराउंडर जेसन होल्डर के गेंद और बल्ले से किए बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत जीटी ने मैच 4 विकेट से जीता। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित होने पर होल्डर ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से मैच के दौरान जिस तरह से चीजें हुईं, उससे खुश हूं। यह रात उन खास रातों में से एक थी जब पूरी टीम के लिए सब कुछ सही दिशा में गया। शुरुआत से ही टीम की ऊर्जा काफी अच्छी थी, जिसका असर खेल पर स्पष्ट रूप से दिखा। नई गेंद से शुरुआती ओवरों में विकेट लेना टीम के लिए अहम रहा, और इससे मैच का रुख बदल गया। रबाडा और सिराज ने पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।"

पाटीदार वाले कैच पर होल्डर ने कहा, "मैंने रबाडा को देखा था और टकराव से बचने की कोशिश कर रहा था। मुख्य लक्ष्य गेंद तक पहुंचकर उसे सुरक्षित पकड़ना था। गेंद मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं तलाशने नहीं गया था। मैंने मौके का फायदा उठाया।"

होल्डर ने कहा, "टीम का माहौल काफी व्यवस्थित है और हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका समझनी होती है। कोच आशीष की योजनाएं काफी स्पष्ट और विस्तृत होती हैं, जिससे खिलाड़ियों को मदद मिलती है। कई बार उन्हें पहले से स्थिति का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वह खुद को हर परिस्थिति के अनुसार ढालने के लिए तैयार रखते हैं।"

मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। अरशद खान, राशिद खान और होल्डर की घातक गेंदबाजी की बदौलत जीटी ने आरसीबी को 19.2 ओवर में 155 पर समेट दिया था।

जीटी ने 15.5 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया।

होल्डर ने 10 गेंदों पर 12 रन बनाए। वहीं, गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

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