आईपीएल 2026 में 'पर्ची सेलिब्रेशन' बना चर्चा का विषय, दिग्गजों ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के दौरान युवा खिलाड़ियों के बीच एक नया 'ट्रेंड' शुरू हो गया है। अच्छा प्रदर्शन करने या विकेट चटकाने के बाद खिलाड़ी जेब से पर्ची निकालकर अनोखे अंदाज में जश्न मना रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आकाश सिंह तो अपने डेब्यू मुकाबले में ही तीन बार विकेट लेने के बाद पर्ची निकालकर सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। हालांकि, इस तरह के सेलिब्रेशन पर पूर्व क्रिकटरों ने सवाल उठाए हैं।

भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने 'ईएसपीएन क्रिकइंफो' से बातचीत करते हुए आकाश के 'पर्ची सेलिब्रेशन' पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आकाश को क्या लगता है कि वह इस तरह जश्न मनाकर टीवी पर काफी कूल दिखेंगे? रायडू ने इस तरह के सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से बैन लगाने की अपील की और कहा कि खिलाड़ियों को पर्ची लाने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। आकाश ने अपनी जेब से जो पर्ची निकाली थी, उस पर लिखा था, "अक्की ऑन फायर। आकाश को पता है कि टी20 क्रिकेट में विकेट कैसे लेना है।"

आकाश से जब उनके इस सेलिब्रेशन को लेकर मैच के बाद सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। आकाश ने यहां तक कहा कि यह चीज उन्हें मैच के दौरान मोटिवेट करती है और वह ऐसा करना जारी रखेंगे। 24 वर्षीय इस तेज गेंदबाज के 'पर्ची सेलिब्रेशन' पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज डेल स्टेन ने भी आपत्ति जताई। स्टेन ने कहा कि इस तरह के सेलिब्रेशन पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें न तो कभी ट्रेंड में थीं और न ही होनी चाहिए। रविचंद्रन अश्विन ने भी 'पर्ची सेलिब्रेशन' को लेकर नाराजगी जाहिर की।

हालांकि, इस सीजन में 'पर्ची सेलिब्रेशन' करने वाले आकाश अकेले खिलाड़ी नहीं हैं। उनसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल और मुंबई इंडियंस के स्पिनर रघु शर्मा भी इसी अंदाज में जश्न मनाते नजर आ चुके हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या युवा खिलाड़ियों को अपने करियर के शुरुआती दौर में इस तरह के विवादास्पद बयानों या जश्न से बचना नहीं चाहिए? विशेषकर तब, जब आकाश और रघु ने अपने पदार्पण (डेब्यू) मैच में ही यह तरीका अपनाया, और उर्विल भी अभी लीग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

बेशक आईपीएल युवा प्रतिभाओं को वैश्विक पटल पर चमकने का एक शानदार मंच प्रदान करता है, जहां हर किसी को अपनी क्षमता साबित करने का मौका नहीं मिल पाता। निश्चित रूप से प्रत्येक खिलाड़ी को मैदान पर अपनी खुशी व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, लेकिन खेल कौशल के बजाय ऐसे विवादों के कारण सुर्खियों में आना उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

क्रिकेट के खेल में आपका प्रदर्शन खुद-ब-खुद आपकी काबिलियत को दर्शाता है। 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को शायद ही आपने कभी आक्रामक अंदाज में जश्न मनाते हुए देखा होगा। महेंद्र सिंह धोनी, ब्रायन लारा, राहुल द्रविड़, केन विलियमसन, वीवीएस लक्ष्मण, कुमार संगाकारा, जैक कैलिस, जो रूट, महेला जयवर्धने, इन खिलाड़ियों का कद 22 गज की पिच पर बहुत बड़ा रहा है और इनका सेलिब्रेशन उतना ही सादगी भरा। यह दिग्गज खिलाड़ी इस बात की मिसाल हैं कि मैदान पर आपके जश्न से कहीं ज्यादा चर्चा आपके प्रदर्शन की होती है, जो खासतौर पर युवा खिलाड़ियों को समझने की दरकार है।

--आईएएनएस

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