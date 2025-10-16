आईपीएल 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स ने केन विलियमसन को रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने आईपीएल 2026 के लिए अपना नया रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है। विलियमसन इसी साल साउथ अफ्रीका टी20 लीग में एलएसजी के स्वामित्व वाली डरबन सुपर जायंट्स का हिस्सा थे।

केन विलियमसन को एलएसजी के रणनीतिक सलाहकार पद पर जहीर खान के टीम से अलग होने के बाद नियुक्त किया गया है। जहीर खान आईपीएल 2025 में एलएसजी के मेंटर थे।

एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने केन विलियमसन का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा, "केन सुपर जायंट्स परिवार का हिस्सा रहे हैं। एलएसजी के रणनीतिक सलाहकार के रूप में उनका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। उनकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक अंतर्दृष्टि, खेल की गहरी समझ और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता उन्हें टीम के लिए अमूल्य बनाती है।"

विलियमसन वर्तमान में न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ एक अनौपचारिक अनुबंध पर हैं। वह आखिरी बार न्यूजीलैंड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेले थे।

केन आईपीएल में एक कप्तान और खिलाड़ी के रूप में खेल चुके हैं। वह सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान रहे हैं। बतौर खिलाड़ी वह एसआरएच और जीटी के लिए खेल चुके हैं। 79 आईपीएल मैचों में उन्होंने 35.46 की औसत और 125.61 के स्ट्राइक रेट से 2128 रन बनाए।

एलएसजी ने अगले सीजन के लिए अपनी कोचिंग टीम में बड़ा बदलाव किया है। गेंदबाजी कोच के रूप में भरत अरुण और कार्ल क्रो को स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रो इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में भी इसी भूमिका में थे और उन्होंने तीन बार की आईपीएल विजेता टीम के लिए सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती को एक घातक स्पिन गेंदबाजी जोड़ी बनाने पर काम किया था।

ऋषभ पंत की कप्तानी में पिछला सीजन खेलने वाली एलएसजी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही थी।

--आईएएनएस

पीएके