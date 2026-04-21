आईपीएल 2026: क्या डीसी पाथुम निसांका की जगह 26 साल के इस सलामी बल्लेबाज को मौका दे सकती है?

हैदराबाद, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला मंगलवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच खेला जाएगा। डीसी के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी परेशानी का कारण रही है। हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली पृथ्वी शॉ को मौका दे सकती है।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए सीजन में पारी की शुरुआत केएल राहुल के साथ श्रीलंका के पथुम निसांका कर रहे हैं। पिछले 5 मैचों में निसांका एक भी बड़ी और विस्फोटक पारी खेलने में सफल नहीं रहे हैं। उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं है। निसांका 5 मैचों की 5 पारियों में 128 रन बना पाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 44 रहा है। उनकी असफलता से डीसी की शुरुआत तो खराब हो ही रही है, मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ रहा है।

हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में डीसी पथुम निसांका की जगह पृथ्वी शॉ को मौका दे सकती है। शॉ को सीजन के पहले मैच का इंतजार है। 26 साल के शॉ एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार सक्रिय शॉ के पास आईपीएल का लंबा अनुभव है। वह लंबे समय से डीसी के साथ जुड़े हुए हैं। आईपीएल 2025 में शॉ को किसी टीम ने नहीं खरीदा था, लेकिन आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में डीसी ने एक बार फिर से शॉ पर भरोसा जताया और उन्हें 75 लाख में खरीदा।

अब समय आ गया है कि डीसी शॉ को प्लेइंग इलेवन में मौका दे और केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत का मौका दे। शॉ उन क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमता को फिर से साबित करने के लिए एक मौके का बेसब्री से इंतजार है। शॉ की प्रतिभा में कभी किसी को शक नहीं रहा, लेकिन अगर मौका मिलने की स्थिति में वह इसे प्रदर्शन में बदल सके तो दिल्ली की ओपनिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी और उनके आईपीएल का भविष्य सुधर जाएगा।

2018 से 2024 के बीच, शॉ ने 79 मैचों की 79 पारियों में 14 अर्धशतक लगाते हुए 1,892 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 99 है।

--आईएएनएस

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