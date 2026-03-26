आईपीएल 2026: कर्नाटक विधायकों को मनमुताबिक टिकट नहीं मिल रहा, विधानसभा में उठा मुद्दा

बेंगलुरु, 26 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल 2026 के मैचों के लिए राज्य के विधायकों को टिकट दिए जाने का मुद्दा उठाया गया। अध्यक्ष यू.टी. खादर ने सरकार से अपील की कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाए।

खादर ने कहा कि विधायकों को अभी सिर्फ एक आम टिकट दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अधिकारियों को चिंता है कि विधायक अक्सर अपने टिकट दूसरों को दे देते हैं, जिससे वीआईपी गैलरी में भीड़ बढ़ जाती है और प्रबंधन में दिक्कतें आती हैं।

उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से विधायकों को काफी परेशानी और शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है।

खादर ने कहा, "जब कोई विधायक मैच देखने जाता है, तो हो सकता है कि स्टाफ उन्हें पहचान न पाए और उनके साथ उचित सम्मान से पेश न आए। इसका नतीजा यह होता है कि कई विधायक मैच देखने जाने से कतराते हैं।"

स्पीकर ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया जाए और एक साफ नीति बनाई जाए। उन्होंने सिफारिश की कि हर विधायक को कम से कम चार टिकट दिए जाएं और यह पक्का करने के लिए उचित इंतजाम किए जाएं कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। विधायकों ने उनके इन सुझावों का स्वागत किया और समर्थन में अपनी मेजें थपथपाईं।

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने आरोप लगाया कि अधिकारी इतनी आसानी से बात नहीं मानेंगे और सुझाव दिया कि सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में मैचों के दौरान सीएल-7 शराब के लाइसेंस दिए जाने और स्टेडियम परिसर में बार चलाए जाने पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "अगर आप उन पर सख्ती करेंगे, तो वे अपने आप ही लाइन पर आ जाएंगे।"

कई विधायकों ने बताया कि आईपीएल मैच 28 मार्च से शुरू होने वाले हैं और मांग की कि हर विधायक को कम से कम पांच टिकट दिए जाएं और स्टेडियम में उन्हें उचित पहचान दी जाए।

खादर ने साफ किया कि विधायक टिकट के लिए उनके पास न आएं, बल्कि इस मामले को उप-मुख्यमंत्री के सामने उठाएं। कुछ विधायकों ने स्टेडियम में विधायकों और मंत्रियों के लिए एक अलग गैलरी बनाने की भी मांग की, ताकि उन्हें बैठने की उचित जगह मिल सके और प्रोटोकॉल का पालन हो सके।

अशोक ने कहा कि विधायक इस मुद्दे पर स्पीकर से ही संपर्क करते रहेंगे।

उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने जवाब दिया कि वह इस मुद्दे पर गौर करेंगे।

उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष से इस बारे में बात करेंगे। बेंगलुरु में आईपीएल मैच देखने के लिए विधायकों के टिकट मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं यह बात आगे पहुंचाऊंगा कि यह स्पीकर का निर्देश है और विपक्ष के नेता की तरफ से एक निवेदन है।

आईपीएल 2026 का पहला ही मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच खेला जाना है। इस मैच से पहले विधायकों द्वारा टिकट की मांग ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है।

--आईएएनएस

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