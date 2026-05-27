आईपीएल 2026: क्रिकेट से भी अधिक महत्वपूर्ण है आरसीबी के लिए यह फाइनल

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। “आरसीबी…आरसीबी…” ज्यादातर रातों में ये नारे पहली गेंद फेंके जाने से बहुत पहले ही गूंजने लगते हैं।

लाल जर्सियों से सड़कें भर जाती हैं, खचाखच भरे स्टैंड्स के ऊपर झंडे लहराने लगते हैं और उस पूरे शोर के बीच एक शख्स खड़ा होता है, जिसने लगभग दो दशकों से बेंगलुरु के सपनों का भार अपने कंधों पर उठाया है- विराट कोहली।

इस बार का आईपीएल सीजन कुछ अलग महसूस हो रहा है। यह सिर्फ आरसीबी के लिए एक और अभियान नहीं है। सिर्फ एक और ट्रॉफी जीतने का मौका नहीं। और न ही केवल विराट कोहली की एक और शानदार पारी। यह सीजन अपने साथ यादें, दर्द और भावनाएं लेकर आया है।

एक साल पहले लंबे इंतजार के बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी अब फिर से फाइनल में पहुंच चुकी है। इस बार पहले से ज्यादा मजबूत, शांत और चैंपियंस जैसा आत्मविश्वास लेकर। टीम ने लीग चरण में शीर्ष स्थान हासिल किया और फिर प्लेऑफ में गुजरात टाइटंस को एकतरफा अंदाज में हराकर आईपीएल 2026 फाइनल में अपनी जगह पक्की की। और इस पूरी कहानी की अगुवाई मानो किस्मत ने लिखी हो, विराट कोहली कर रहे हैं।

37 साल की उम्र में जब कई लोगों को लगा था कि उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर के सबसे प्रेरणादायक सीजनों में से एक खेला है। उन्होंने 15 मैचों में 600 रन, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है उनकी तीव्रता, उद्देश्य और भावनाएं।

उनका हर रन मानो व्यक्तिगत लगता है। हर जश्न पहले से ज्यादा भारी महसूस होता है। आरसीबी से जुड़ा हर व्यक्ति 2025 की खुशी के बाद जो हुआ, उसे आज भी नहीं भूला है।

जब पिछले साल फ्रेंचाइजी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, तब बेंगलुरु जश्न में डूब गया था। फैंस सड़कों पर उतर आए थे और अपने नायकों का स्वागत करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जमा हो गए थे। प्रशंसकों के लिए यह उस सपने के सच होने जैसा था, जिसका इंतजार उन्होंने पूरे 18 साल किया था।

वहीं, इस जश्न के बीच एक अकल्पनीय त्रासदी ने जन्म लिया। स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ ने जीत की खुशी को शोक में बदल दिया। जो फैंस अपनी पसंदीदा टीम का जश्न मनाने आए थे वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। खुशी से झूमता शहर अचानक मातम में डूब गया। उस रात के घाव अब तक नहीं भरे हैं।

शायद यही वजह है कि इस बार आरसीबी का अभियान किसी टाइटल डिफेंस से ज्यादा एक भावनात्मक यात्रा जैसा महसूस होता है। ड्रेसिंग रूम के अंदर क्रिकेट की बातें होती हैं लेकिन उसके बाहर कुछ और भी गहरा है। वहां यादें हैं, जिम्मेदारी है। उन फैंस को सम्मान देने की इच्छा है, जिन्होंने आरसीबी को वह बनाया जो वह आज है।

सालों तक आरसीबी का मजाक उड़ाया गया- एक ऐसी टीम के रूप में जो भावनाओं पर चलती है, जो शानदार मनोरंजन तो करती है लेकिन आखिरी बाधा पार नहीं कर पाती। 2009, 2011 और 2016 के फाइनल में मिली हारें खोए हुए मौकों की दर्दनाक याद बन गईं। सीजन आते गए, जाते गए लेकिन ट्रॉफी कैबिनेट खाली ही रही।

फिर भी फैंस ने टीम का साथ नहीं छोड़ा। हार के बाद नहीं, मीम्स के बाद नहीं और दिल टूटने के बाद भी नहीं। और न ही विराट कोहली ने।

2008 से वह एक ही फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहे। ऐसे दौर में जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वफादारी बेहद दुर्लभ हो गई है। आलोचनाओं, आंसुओं और लगातार दबाव के बीच उन्होंने हर सीजन उम्मीदों का बोझ उठाया।

यही वजह है कि 2025 का खिताब इतना खास था। वह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी। वह एक मान्यता थी- कोहली के लिए, फैंस के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने वर्षों की निराशा के बावजूद विश्वास बनाए रखा।

अब आईपीएल 2026 उससे भी बड़ा मौका लेकर आया है। एक मौका घाव भरने का। एक मौका याद करने का। और शहर को फिर से खुशी का एक पल देने का। इस बार आत्मचिंतन, कृतज्ञता और श्रद्धांजलि के साथ।

फैंस के साथ कोहली का रिश्ता हमेशा आंकड़ों से कहीं आगे रहा है। भारत और दुनियाभर में वह लोगों के लिए जुनून और समर्पण की मिसाल हैं। कई समर्थकों के लिए, आरसीबी के लिए कोहली को बल्लेबाजी करते देखना बेहद व्यक्तिगत अनुभव जैसा है- लगभग पीढ़ियों को जोड़ने वाला। जो पिता कभी उन्हें युवा कप्तान के रूप में देखते थे, आज वही अपने बच्चों के साथ उन्हें खेलते देख रहे हैं।

और शायद यही वजह है कि यह फाइनल इतना मायने रखता है। अगर आरसीबी फिर से ट्रॉफी उठाती है, तो यह सिर्फ उनके चैंपियन बनने की पुष्टि नहीं होगी। यह उन फैंस को समर्पित एक श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने सालों तक उनका साथ दिया और उन समर्थकों के लिए भी, जिनका टीम के प्रति प्यार ही उनका आखिरी जश्न बन गया।

क्रिकेट अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में केवल खेल नहीं होता। कभी-कभी यह लोगों के बारे में होता है और इस साल आरसीबी अपने लोगों के लिए खेल रही है।

--आईएएनएस

पीएम