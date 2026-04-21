आईपीएल 2026: कप्तान अक्षर की फॉर्म डीसी के लिए सिरदर्द बनी, रन और विकेट के लिए कर रहे संघर्ष

हैदराबाद, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला मंगलवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच खेला जाएगा। डीसी इस मैच में अपने कप्तान अक्षर पटेल से जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।

अक्षर पटेल टी20 फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से वह न सिर्फ आईपीएल बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी एक अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं। लीग के पिछले संस्करणों में डीसी के लिए भी उनका प्रदर्शन गेंद और बल्ले से शानदार रहा था। यही वजह रही कि आईपीएल 2025 में डीसी ने कप्तान के रूप में पटेल का चयन किया।

आईपीएल 2026 कप्तान के रूप में अक्षर के लिए अब तक अच्छा रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। पटेल बल्लेबाजी में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं, तो गेंदबाजी में भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी असफलता का असर डीसी के प्रदर्शन पर पड़ा है। अगर वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी से प्रभावी प्रदर्शन कर पाए होते, तो दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति और बेहतर हो सकती थी।

अक्षर पटेल सीजन के 5 मैचों में 4 बार बल्लेबाजी के लिए आए हैं और 9.66 बेहद साधारण औसत से मात्र 29 रन बना सके हैं। इसमें पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ बना 26 रन भी शामिल है। अक्षर डीसी की मध्यक्रम बल्लेबाजी की मजबूत कड़ी रहे हैं, लेकिन उनकी लगातार असफलता ने टीम की चिंता बढ़ा दी है।

अगर गेंदबाजी की बात करें तो पटेल का प्रदर्शन बल्लेबाजी की तुलना में अच्छा रहा है, लेकिन उनकी क्षमता के मुताबिक नहीं रहा है। पटेल मैचों में सिर्फ 5 विकेट ले सके हैं।

अक्षर के पास एसआरएच के खिलाफ अपनी निराशाजनक फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए दमदार वापसी करने और टीम को जीत दिलाते हुए अंकतालिका में टॉप-4 में पहुंचाने का मौका है। डीसी के लिए अक्षर की फॉर्म में वापसी न सिर्फ एसआरएच के खिलाफ मैच के लिए बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए बेहद अहम है।

--आईएएनएस

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