आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं संजू सैमसन: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले संजू सैमसन सुर्खियों में आ गए हैं। 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के कप्तान आगामी सीजन के लिए नीलामी से पहले टीम से रिलीज होना चाहते हैं। संजू इसकी जानकारी आईपीएल-2025 की समाप्ति के तुरंत बाद फ्रेंचाइजी को दे चुके थे।

राजस्थान रॉयल्स के 2025 सीजन की समीक्षा बैठक जून में हुई थी। फ्रेंचाइजी ने अभी तक संजू सैमसन को कोई निश्चित जवाब नहीं दिया है। संजू को मनाने का विकल्प अभी भी खुला है। फ्रेंचाइजी के मालिक मनोज बडाले इस मामले पर अंतिम निर्णय हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लेंगे।

'ईएसपीएनक्रिकइंफो' के अनुसार अगर फ्रेंचाइजी सैमसन को रिलीज करने का फैसला करती है, तो उन्हें किसी अन्य फ्रेंचाइजी को ट्रेड किया जा सकता है, या फिर संजू नीलामी में उतर सकते हैं। आईपीएल अनुबंध के अनुसार, ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय फ्रेंचाइजी का होता है।

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने साल 2013 में आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने राजस्थान की ओर से साल 2015 तक खेला, जिसके बाद दिल्ली ने उन्हें अपने साथ जोड़ा।

दिल्ली के साथ दो सीजन बिताने के बाद संजू साल 2018 में एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स लौटे और इसके बाद से अब तक उन्होंने इसी फ्रेंचाइजी की ओर से खेला।

संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल-2025 में 14 मुकाबले खेले, जिसमें महज चार ही जीते। टीम को 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। महज आठ अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही।

संजू सैमसन आईपीएल करियर में अब तक 176 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 30.75 की औसत के साथ 4,704 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन शतक और 26 अर्धशतक जड़े। इस लीग में संजू 379 चौकों के साथ 219 छक्के लगा चुके हैं। संजू आईपीएल में 86 कैच लपकने के अलावा 17 स्टंपिंग भी कर चुके हैं।

