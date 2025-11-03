आईपीएल 2026 के लिए नीलामी विदेश में हो सकती है: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए होने वाली मिनी-नीलामी भारत के किसी शहर में न होकर किसी दूसरे देश में हो सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार की मेगा-नीलामी की तरह ही इस बार मिनी नीलामी भी किसी खाड़ी क्षेत्र में होने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के साथ-साथ ओमान और कतर भी संभावित स्थल हैं। हालांकि फिलहाल इससे संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट आनी बाकी है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मिनी-नीलामी 14 दिसंबर को होगी। दो दिवसीय आयोजन की स्थिति में 13 दिसंबर को भी एक विंडो खुली रहेगी। खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है।

बीसीसीआई द्वारा आधिकारिक तौर पर तारीख और स्थल की घोषणा 15 नवंबर से पहले किए जाने की संभावना है, जो कि फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल 2026 के लिए रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जमा करने की अंतिम तिथि है।

आईपीएल का 18वां संस्करण बेहद रोमांचक रहा था। मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमें बदली-बदली नजर आईं। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। यह आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब था।

पिछले सीजन मेगा ऑक्शन के बाद अगले सीजन के लिए होने वाला मिनी ऑक्शन बेहद रोमांचक होने वाला है। कई बड़े खिलाड़ियों के अपनी टीमों से अलग होने की खबरें हैं। संजू सैमसन इसमें सबसे बड़ा नाम हैं। देखना होगा कि आरआर संजू सैमसन को रिटेन करती है या उन्हें रिलीज करती है।

दरअसल, आईपीएल 2026 के पहले आरआर ने अपनी कोचिंग टीम में सभी चेहरों को बदल दिया है। इसमें मुख्य कोच राहुल द्रविड़ भी हैं। आईपीएल 2025 में राहुल द्रविड़, संजू सैमसन और आरआर टीम मैनेजमेंट में मतभेद की खबरें आई थीं। रियान पराग को कप्तानी देने की वजह से भी टीम के खिलाड़ियों में असंतोष की खबरें आई थीं। इस वजह से संजू सैमसन रिटेंशन लिस्ट आने से पहले तक निश्चित रूप से चर्चा में रहेंगे।

--आईएएनएस

पीएके/