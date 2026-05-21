आईपीएल 2026: जीत के साथ केकेआर ने रोमांचक बनाई प्लेऑफ की रेस, सीएसके-डीसी का नुकसान

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस (एमआई) को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही केकेआर ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। हालांकि एमआई की हार से चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को नुकसान झेलना पड़ा है।

एमआई के खिलाफ मिली जीत से केकेआर को अंक तालिका में दो पायदान का फायदा पहुंचा है। टीम 13 मुकाबलों में 13 प्वाइंट के साथ छठे नंबर पर पहुंच गई है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए केकेआर को अपने आखिरी लीग मुकाबले में भी जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही केकेआर को बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। केकेआर की जीत से सीएसके का नुकसान हुआ है और टीम अब अंक तालिका में सातवें नंबर पर खिसक गई है। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स आठवें नंबर पर आ गई है। सीएसके और डीसी 12-12 प्वाइंट के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं।

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की तीन टीमें पहले ही तय हो चुकी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), गुजरात टाइटंस, और सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम चार का टिकट कटा चुकी हैं। वहीं, अंक तालिका में फिलहाल चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का कब्जा है। आरआर ने इस सीजन खेले 13 मुकाबलों में 7 मैच जीते हैं और टीम के कुल प्वाइंट 14 हैं। वहीं, पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। पंजाब किंग्स ने पिछले 6 मुकाबलों में लगातार हार का सामना किया है। टीम के 13 मुकाबलों में 13 प्वाइंट हैं।

बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 147 रन लगाए। टीम की ओर से कॉर्बिन बॉश ने 18 गेंदों में सर्वाधिक 32 रन बनाए। वहीं, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रनों का योगदान दिया। केकेआर ने एमआई से मिले 148 रनों के लक्ष्य को 18.5 ओवर में हासिल कर लिया। मनीष पांडे ने 33 गेंदों में 45 रनों की दमदार पारी खेली, तो रोवमैन पॉवेल ने 30 गेंदों में 40 रन बनाए।

--आईएएनएस

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