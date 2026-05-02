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आईपीएल 2026: जीत की लय वापस हासिल करना चाहेगी पीबीकेएस, अहमदाबाद में जीटी से सामना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 03:12 PM

अहमदाबाद, 2 मई (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 46वें मैच में गुजरात टाइटंस (जीटी) का सामना पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) से होगा। यह मैच रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग चरण के रोमांचक होने के साथ-साथ दोनों टीमें अहम प्वाइंट्स हासिल करने पर नजरें गड़ाए हैं।

पंजाब किंग्स 8 में से 6 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। इस टीम का एक मैच बारिश के चलते रद्द भी हुआ था। फिलहाल 13 अंकों के साथ पीबीकेएस प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान पर है। इस टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में ही जबरदस्त निरंतरता दिखाई है। पिछली बार हारने के बाद यह टीम अपनी लय वापस पाना चाहेगी। इस सीजन में 7वीं जीत के साथ पंजाब किंग्स प्वाइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत कायम करना चाहेगी।

दूसरी तरफ, 9 में से 5 मैच जीतकर गुजरात टाइटंस की टीम पांचवें स्थान पर है। जीटी ने शुरुआती 2 मैच गंवाने के बाद अगले 7 में से 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं।

जैसे-जैसे गुजरात टाइटंस वापसी की कोशिश कर रहा है और पंजाब किंग्स अपनी बादशाहत फिर से कायम करने का प्रयास कर रहा है, अहमदाबाद में होने वाला यह मैच दो बराबरी की टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनका हालिया प्रदर्शन काफी अलग रहा है।

दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में कुल 7 मैच खेले गए हैं। पंजाब किंग्स ने 4 मैच अपने नाम किए, जबकि गुजरात टाइटंस को 3 मुकाबलों में जीत नसीब हुई।

पंजाब किंग्स की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद।

गुजरात टाइटंस की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, शाहरुख खान, अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, जयंत यादव, अरशद खान, शाहरुख खान, मानव सुथार, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा।

--आईएएनएस

आरएसजी

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