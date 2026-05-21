आईपीएल 2026: जीटी के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करना चाहेगी सीएसके

अहमदाबाद, 20 मई (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का सामना गुजरात टाइटंस (जीटी) से होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। इस टीम ने 13 में से 7 मैच अपने नाम किए हैं। सीएसके 12 अंकों के साथ छठे पायदान पर मौजूद है।

इस टीम ने शुरुआती तीन मुकाबले गंवाने के बाद अगले 2 मैच जीते थे। अगर इस टीम के पिछले 5 मुकाबलों को देखें, तो जीत की हैट्रिक लगाने के बाद किंग्स को लगातार 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है।

प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए उसे जीटी के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना होगा। सीएसके को अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए भी यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा; अगर दूसरी टीमों के नतीजे उनके पक्ष में जाते हैं, तो चौथी टीम का फैसला करने में नेट रन रेट की अहम भूमिका हो सकती है।

दूसरी तरफ, आईपीएल 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ का टिकट हासिल कर चुकी है। इस टीम ने 13 में से 8 मैच अपने नाम किए हैं। जीटी फिलहाल दूसरे पायदान पर मौजूद है। यह टीम लीग स्टेज का समापन शानदार तरीके से करके टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। जीटी ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है।

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें गुजराट टाइंटस ने 5 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 जीत दर्ज की हैं।

गुजरात टाइटंस की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार, एम शाहरुख खान।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी (विकेटकीपर), आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सैम कुरेन, अंशुल कंबोज, दीपक हुडा, जेमी ओवरटन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, डेवाल्ड ब्रेविस, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मथीशा पथिराना।

--आईएएनएस

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