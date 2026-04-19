आईपीएल 2026: जीत का 'चौका' लगाने को बेताब जीटी, हार का सिलसिला तोड़ना एमआई का मकसद

अहमदाबाद, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात टाइटंस (जीटी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 30वां मुकाबला खेला जाना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में जीटी की निगाहें जीत का सिलसिला बरकरार रखने पर होंगी।

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद जीटी ने दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध मुकाबले अपने नाम किए।

जीटी की गेंदबाजी यूनिट, जो पिछले साल उनकी ताकत थी, उसने एक बार फिर अपनी लय हासिल कर ली है और अब पारी के सभी चरणों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं, जबकि राशिद खान ने मिडल ओवर्स में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं, सिराज और रबाडा भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं।

कप्तान शुभमन गिल लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने टीम की तीनों जीतों में अर्धशतक लगाया है। जोस बटलर भी जबरदस्त लय में हैं, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार पारियां खेली हैं।

दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। शुरुआती मैच गंवाने का अपना पुराना सिलसिला तोड़ने के बाद, टीम लगातार चार हार के साथ खराब फॉर्म में फिसल गए हैं, जिससे वे प्वाइंट्स टेबल के निचले हिस्से में पहुंच गए हैं।

मुंबई इंडियंस 5 में से 4 मुकाबले गंवा चुकी है। यह टीम फिलहाल टॉप-4 की रेस से बेहद दूर है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना पहला मैच जीतने के बाद एमआई ने दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के खिलाफ लगातार चार मुकाबलों में हार का सामना किया है।

जसप्रीत बुमराह, भले ही किफायती रहे हों, लेकिन पांच मुकाबलों में अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं, और पूरी गेंदबाजी यूनिट नियमित अंतराल पर विकेट लेने और रनों के प्रवाह को रोकने में नाकाम रही है।

भारत के टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों मिलकर अब तक सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा सके हैं। हालांकि, क्विंटन डी कॉक की वापसी टीम के लिए एक अच्छी बात रही है, उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 112 रनों की नाबाद पारी खेली। क्विंटन ने रोहित शर्मा की जगह टीम में जगह बनाई थी, जो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर थे।

गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक कुल 8 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिसमें जीटी का पलड़ा भारी रहा है। इस टीम ने 5 मैच अपने नाम किए, जबकि एमआई सिर्फ 3 ही मुकाबले जीत सकी है।

गुजरात टाइटंस की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार और एम शाहरुख खान।

मुंबई इंडियंस की टीम: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अथर्व अंकोलेकर, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, मयंक मार्कंडेय, मोहम्मद इजहार और रघु शर्मा।

--आईएएनएस

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