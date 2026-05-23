आईपीएल 2026: जोश इंग्लिस का अर्धशतक, एलएसजी ने पंजाब किंग्स को दिया 197 रन का लक्ष्य

लखनऊ, 23 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए हैं। पंजाब किंग्स का भी यह आखिरी लीग मैच है और प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना के लिए इस मैच में पंजाब की जीत बहुत जरूरी है।

एलएसजी के लिए पारी की शुरुआत जोश इंग्लिस और अर्शिन कुलकर्णी ने की। अर्शिन पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद निकोलस पूरन भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। जोश इंग्लिश ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी। इंग्लिश ने 44 गेंदों पर 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 72 रन की पारी खेली।

इंग्लिस ने तीसरे विकेट के लिए आयुष बडोनी (43) के साथ 49 और ऋषभ पंत 26 के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। बडोनी ने 18 गेंदों पर 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 43 रन बनाए। अब्दुल समद ने 20 गेंदों पर 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 37 रन बनाकर लखनऊ की पारी को 6 विकेट पर 196 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। सीजन का पहला मैच खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद रहे।

पंजाब किंग्स की तरफ मार्को जानसेन ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 और युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। शशांक सिंह ने 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। अर्शदीप सिंह महंगे रहे। 3 ओवर में 52 रन लुटाने के बावजूद उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला।

पंजाब किंग्स के इस मैच से पहले खेले 13 मैचों से 13 अंक हैं। अगर टीम इस मैच में 197 का लक्ष्य हासिल कर लेती है, तो प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी संभावना बरकरार रहेगी। हार टीम का सफर यहीं समाप्त कर देगी। एलएसजी पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर है।

--आईएएनएस

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