आईपीएल 2026: इन 5 युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से छोड़ी छाप, एक को आया भारतीय टीम से बुलावा

नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 रोमांच से भरपूर रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। इस सीजन युवा खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। किसी ने बल्ले, तो किसी ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। आइए ऐसे ही पांच युवा प्लेयर्स के नाम आपको बताते हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से जीता फैंस का दिल।

वैभव सूर्यवंशी: आईपीएल 2026 को वैभव सूर्यवंशी के दमदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने इस सीजन रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई और कई बड़े मुकाम हासिल किए। वैभव ने 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए। वैभव ने आईपीएल 2026 में 72 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड भी कायम किया। वह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने।

साकिब हुसैन: बिहार के गोपालगंज से आने वाले साकिब हुसैन ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से हर किसी को खासा प्रभावित किया। डेब्यू मैच में ही अपनी गेंदबाजी से चर्चा का विषय बने साकिब ने सीजन में खेले 11 मुकाबलों में 15 विकेट अपने नाम किए।

कूपर कोनोली: पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कूपर कोनोली ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता। कोनोली ने आईपीएल 2026 में खेले 14 मुकाबलों में 163 के स्ट्राइक रेट से 491 रन बनाए। कोनोली ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 44 गेंदों में 72 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, वह इस सीजन एक शतक लगाने में भी सफल रहे।

अंगकृष रघुवंशी: भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में निराशाजनक रहा, लेकिन अंगकृष रघुवंशी ने इस सीजन भी अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंगकृष ने 13 मुकाबलों में 42 की औसत और 146 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 422 रन बनाए। मुश्किल हालातों और कठिन परिस्थितियों में भी अंगकृष ने कमाल की बल्लेबाजी की।

प्रिंस यादव: लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए प्रिंस यादव ने अपनी रफ्तार भरी गेंदों से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। प्रिंस ने पूरे सीजन स्पीड के साथ-साथ अच्छी लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी की, जिसका फायदा भी उन्हें मिला। प्रिंस ने 14 मुकाबलों में 16 विकेट निकाले और इस सीजन दमदार प्रदर्शन के बूते ही उन्हें भारतीय टीम से भी बुलावा आया। प्रिंस ने अपना नाम उन चुनिंदा गेंदबाजों में शुमार किया, जो विराट कोहली को गोल्डन डक पर आउट कर चुके हैं।

--आईएएनएस

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