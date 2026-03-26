खेल

आईपीएल 2026: हर्षित राणा के स्थान पर केकेआर में शामिल हुए नवदीप सैनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 26, 2026, 07:24 AM

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने हर्षित राणा की जगह तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया है। सैनी 75 लाख रुपये में टीम में शामिल होंगे।

हर्षित राणा चोटिल होने के कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी नहीं खेल सके थे, जिसके बाद उन्हें आईपीएल से भी बाहर होना पड़ा। काफी सोच-विचार के बाद, केकेआर ने सैनी को अपनी टीम में शामिल किया है। इससे पहले केकेआर ने तेज गेंदबाज आकाश दीप की जगह सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया था।

नवदीप सैनी को अपना पहला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ मिला था। अपने पहले ही सीजन में सैनी ने 13 मुकाबले खेले, जिसमें 11 विकेट निकाले। आईपीएल 2022 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने सैनी को अपने साथ जोड़ा, जिसके लिए सैनी 2 सीजन खेल चुके हैं। सैनी ने आईपीएल में अब तक कुल 5 सीजन में सैनी ने 32 मुकाबले खेले, जिसमें 42.34 की औसत के साथ 23 विकेट हासिल किए।

सैनी ने भारत की ओर से 2 टेस्ट खेले, जिसमें 4 विकेट हासिल किए। वहीं, 8 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 6 विकेट हैं। इसके अलावा, 11 टी20 मैचों में दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 13 विकेट निकाले हैं। केकेआर की टीम 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के साथ अपना अभियान शुरू करेगी।

दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस ने पृथ्वीराज यारा की जगह कुलवंत खेजरोलिया को टीम में स्थान दिया है। वह गुजरात टाइटंस से 30 लाख रुपये में जुड़ेंगे।

खेजरोलिया ने साल 2018 में अपना आईपीएल डेब्यू आरसीबी की ओर से ही किया था। मध्य प्रदेश का यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज साल 2023 में केकेआर की ओर से खेला, जिसके अगले साल गुजरात टाइटंस की ओर से सिर्फ एक मैच खेला। कुलवंत ने आईपीएल करियर में कुल 8 मैच खेले हैं, जिसमें 6 विकेट निकाले।

गुजरात टाइटंस का अभियान 31 मार्च से शुरू होगा। यह टीम मुल्लानपुर में पिछले साल की उपविजेता टीम पंजाब किंग्स का सामना करेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...