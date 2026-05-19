आईपीएल 2026: हेनरिक क्लासेन के पास ऑरेंज कैप, भुवनेश्वर की बादशाहत बरकरार

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ का टिकट कटाया। एसआरएच की इस जीत में हेनरिक क्लासेन ने बल्ले से अहम योगदान दिया और 26 गेंदों में 47 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के साथ ही क्लासेन ने एक बार फिर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया है।

आईपीएल 2026 में क्लासेन के 13 मुकाबलों में 555 रन हो गए हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप की रेस में पीछे छोड़ दिया है। सुदर्शन 13 मुकाबलों में 554 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। वहीं, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 552 रनों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 13 मुकाबलों में 542 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में बल्ले से धमाल मचा रहे केएल राहुल 533 रन बनाकर इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें नंबर पर काबिज हैं।

पर्पल कैप अभी भी भुवनेश्वर कुमार के सिर की शोभा बढ़ा रही है। आरसीबी के तेज गेंदबाज ने इस सीजन अब तक खेले 13 मुकाबलों में 24 विकेट चटकाए हैं। वहीं, गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा 13 मुकाबलों में 21 विकेट लेकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज अंशुल कंबोज 20 विकेट चटकाकर इस सीजन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में फिलहाल तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जोफ्रा आर्चर 17 विकेट के साथ चौथे और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज ईशान मलिंगा 17 विकेट लेकर पांचवें नंबर पर काबिज हैं।

एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। डेवाल्ड ब्रेविस ने 27 गेंदों में 44 रनों का योगदान दिया, जबकि कार्तिक शर्मा ने 19 गेंदों में 32 रन बनाए। हालांकि, एसआरएच ने 181 रनों के लक्ष्य को आसानी से 19 ओवर में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। टीम की तरफ से ईशान किशन ने 47 गेंदों में 70 रनों की दमदार पारी खेली, तो हेनरिक क्लासेन ने 26 गेंदों में 47 रनों का योगदान दिया।

--आईएएनएस

एसएम/एएस