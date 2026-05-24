आईपीएल 2026: 'हमारा ध्यान अच्छी क्रिकेट खेलने पर', डीसी के खिलाफ मैच से पहले बोले केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर

कोलकाता, 23 मई (आईएएनएस)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के हेड कोच अभिषेक नायर ने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले उनका नजरिया 'चीजों को आसान रखना' और उन चीजों पर फोकस करने में है जिनपर नियंत्रण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईपीएल 2026 के इस पड़ाव पर नतीजे की चिंता करने के बजाय तैयारी और निरंतरता ज्यादा मायने रखती है।

नायर ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं चीजों को आसान रखने की कोशिश करता हूं और जिन चीजों पर नियंत्रण है, उन पर फोकस करता हूं। अक्सर, जब आप टूर्नामेंट के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो आप इस बात के बारे में सोचते हैं कि अगर चीजें होनी हैं, तो वे होकर रहेंगी। हमारे लिए अहम बात यह है कि कल हमारा एक मैच है, और हमें क्रिकेट का मैच खेलने के लिए जिस तैयारी की जरूरत है, हम उस पर ध्यान दें।"

उन्होंने कहा, "जब भी आप किसी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, या जब भी आप आईपीएल में खेल रहे होते हैं, तो नतीजे हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। हम जिस चीज पर नियंत्रण कर सकते हैं, वह है कल मैदान पर उतरना और अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना। इसलिए, घबराहट के बजाय, मुझे लगता है कि हमारा फोकस तैयारी और कल अच्छा क्रिकेट खेलने पर है।"

नायर ने पंजाब किंग्स और आरआर का मैच देखने के सवाल पर कहा, "मैं आईपीएल का हर मैच देखने की कोशिश करता हूं। आप सभी टीमों को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वे क्या कर रही हैं, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, इन दो महीनों के दौरान यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जहां तक वापसी की बात है, तो मैं इसका श्रेय निरंतरता को दूंगा। मैं अक्सर मुश्किल हालात के बारे में बात करता हूं, और जब आप मुश्किल स्थितियों में होते हैं, तो नेतृत्व एक चीज जो कर सकता है, वह है खिलाड़ियों के साथ एक जैसा व्यवहार बनाए रखना। खिलाड़ियों पर हमारा भरोसा नहीं बदला। हम अपने खिलाड़ियों को जिस नजर से देखते थे, वह नहीं बदला।"

उन्होंने कहा, "जब आपके आस-पास सब कुछ बिखरता हुआ लगने लगे, तो आपको मजबूत रहना होगा और एक टीम के तौर पर और एक इंसान के तौर पर अपने मूल मूल्यों पर टिके रहना होगा। कभी-कभी, लोगों को अपनी भूमिकाएं समझने में और टीम क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है, यह समझने में थोड़ा समय लगता है।"

दिल्ली कैपिटल्स से मिलने वाली चुनौती पर नायर ने कहा, "आईपीएल में कोई भी विरोधी एक मजबूत विरोधी होता है। सभी टीमें बहुत अच्छी तरह से संतुलित हैं। उनके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, भारत के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और ऐसे युवा क्रिकेटर हैं जो अपना नाम बनाने के लिए बेताब हैं। इस फॉर्मेट में, खासकर आईपीएल में, ऐसी कोई टीम नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि वह मजबूत नहीं है। हर टीम खतरनाक है। हर टीम सबसे ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करना चाहती है। जिन खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, वे हर मैच में हमेशा कुछ खास करना चाहेंगे।"

केकेआर सीजन के शुरुआती 7 में से 6 मैच हार गई थी। इसके बाद टीम ने अपने अगले सात में से छह मैच जीतकर शानदार वापसी की। अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए केकेआर का समीकरण मुश्किल है। केकेआर को अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराना होगा। और उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों अपने-अपने मैच हार जाएं, ताकि वे प्लेऑफ में जगह बना सकें।

केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच रविवार की शाम को कोलकाता के ईडन गार्डेन्स में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके