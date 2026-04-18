आईपीएल 2026: ग्राउंड्समैन के साथ तस्वीरें खिंचवाने पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, जीता फैंस का दिल

हैदराबाद, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ शनिवार को मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत करने के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। माही के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है।

चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें धोनी को ग्राउंड्समैन के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते, मुस्कुराते और तस्वीरें खिंचवाते हुए देखा जा सकता है, जो उनके विनम्र स्वभाव को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि पिंडली में चोट के कारण धोनी इस सीजन अब तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से पूर्व, इस सीजन वह पहली बार वह टीम के साथ सफर पर निकले हैं। हाल ही में धोनी को नेट्स में बल्लेबाजी करते देखा गया था, जहां वह गेंद को साफ-सुथरे ढंग से हिट कर रहे थे और आसानी से बाउंड्री के पार भी पहुंचा रहे थे।

सीएसके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें धोनी अच्छी लय में दिख रहे थे। इसने फैंस के बीच उत्साह और भी बढ़ा दिया। हालांकि, यह अभी भी अनिश्चित है कि 45 वर्षीय धोनी शनिवार के मैच में खेलेंगे या नहीं।

महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल करियर में अब तक 278 मैच खेले हैं, जिसकी 242 पारियों में 38.30 की औसत के साथ 5,439 रन बनाए। इस दौरान माही के बल्ले से 24 अर्धशतक निकले। वह टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में छठे स्थान पर हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन 5 में से 3 मुकाबले गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद है। शुरुआती तीनों मुकाबले हारने के बाद इस टीम ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता राइट राइडर्स के विरुद्ध जीत दर्ज की है। पांच बार की चैंपियन टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए एक और दमदार प्रदर्शन के साथ प्वाइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने का लक्ष्य रखेगी।

--आईएएनएस

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