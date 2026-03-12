आईपीएल 2026: गुजरात टाइटंस ने विजय दहिया को बनाया असिस्टेंट कोच

अहमदाबाद, 11 मार्च (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, जिससे पहले गुजरात टाइटंस ने बुधवार को विजय दहिया को असिस्टेंट कोच बनाने की घोषणा की। भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज को अपने साथ जोड़ने से फ्रेंचाइजी का कोचिंग सेटअप और मजबूत होगा। उनकी नियुक्ति हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को बैटिंग कोच के रूप में शामिल करने के बाद हुई है।

विजय दहिया ने भारत की ओर से 19 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले हैं। कोचिंग में आने से पहले दिल्ली के साथ एक सफल घरेलू करियर का आनंद लिया। उन्होंने 2007-08 सीजन में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाया और तब से घरेलू और आईपीएल टीमों में एक मजबूत कोचिंग पोर्टफोलियो बनाया है।

गुजरात टाइटंस ने साल 2022 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था। इसके बाद गुजरात टाइटंस लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक बनकर उभरी है। यह टीम अपने पहले चार सीजन में से तीन में प्लेऑफ तक पहुंची और अपने पहले सीजन में खिताब जीता। एक मजबूत कोचिंग स्ट्रक्चर के साथ, यह चैंपियन टीम आईपीएल 2026 की तैयारियों के जोर पकड़ने के साथ अपने मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पहले फेज (28 मार्च से 12 अप्रैल) का शेड्यूल घोषित किया है। इस दौरान कुल 20 मैच 10 जगहों पर खेले जाएंगे। इनमें बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, न्यू चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद शामिल हैं। पहले फेज के दौरान टूर्नामेंट में चार डबल-हेडर होंगे। दोपहर के मुकाबले 3:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच साढे़ 7:30 बजे से खेले जाएंगे।

गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की मेजबानी कर रही है। शनिवार को शुरुआती मुकाबले के बाद, मुंबई इंडियंस रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। गुजरात टाइटंस (जीटी) 31 मार्च से अपना अभियान शुरू करेगी। जीटी मुल्लानपुर में अपना पहला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 4 अप्रैल को उसका सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। 8 अप्रैल को यह टीम दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। 12 अप्रैल को गुजरात का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी