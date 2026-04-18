आईपीएल 2026: फिलिप साल्ट का तूफानी अर्धशतक, आरसीबी ने डीसी को दिया 176 रन का टारगेट

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 26वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के सामने 176 रन का टारगेट रखा है। आरसीबी की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर प्वाइंट्स में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी।

मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इस टीम को विराट कोहली और फिलिप साल्ट ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 5.1 ओवरों में 52 रन की साझेदारी की।

कोहली 13 गेंदों में 3 छक्कों के साथ 19 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद साल्ट ने देवदत्त पड्डिकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 29 गेंदों में 47 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के करीब पहुंचा दिया। देवदत्त 13 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

टीम को 105 के स्कोर पर फिलिप साल्ट के रूप में तीसरा झटका लगा, जो 38 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 63 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने टिम डेविड के साथ चौथे विकेट के लिए 12 गेंदों में 26 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश की। कप्तान पाटीदार टीम के खाते में महज 8 रन जुटा सके। इसके बाद टिम डेविड ने 17 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 26 रन, जबकि जितेश शर्मा ने 14 रन टीम के खात में जोड़े। क्रुणाल पंड्या ने 12 रन का योगदान दिया।

विपक्षी खेमे से लुंगी नगिडी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, जबकि मुकेश कुमार ने 1 विकेट हासिल किया।

अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार के साथ इस मैच में उतरी है।

दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रजत पाटीदार की कमान में विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड के साथ यह मैच खेल रही है।

--आईएएनएस

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