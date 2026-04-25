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आईपीएल 2026: फील्डिंग के दौरान लुंगी एनगिडी को सिर में लगी गंभीर चोट, पहुंचाना पड़ा हॉस्पिटल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 01:46 PM

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 35वें मुकाबले में बुरी तरह घायल हो गए। एक कैच लेने के दौरान एनगिडी के सिर में चोट आई, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस से मैदान से बाहर ले जाया गया।

यह घटना तीसरे ओवर में घटित हुई। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने अक्षर पटेल की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की। एनगिडी कैच लेने के लिए पीछे हटे, लेकिन गेंद की दिशा का सही अंदाजा नहीं लगा पाए और जोर से अपनी पीठ के बल गिर पड़े। इस प्रक्रिया में, एनगिडी का सिर जमीन से टकराया।

एनगिडी काफी देर तक दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े रहे। मेडिकल स्टाफ तुरंत दौड़कर आया। डीसी के फिजियो और टीम डॉक्टर ने मैदान पर ही एनगिडी का इलाज शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए दर्शक शांत हो गए और एक स्ट्रेचर मैदान पर लाया गया।

डीसी के कोच हेमांग बदानी ने इशारा किया कि एनगिडी को 'नेक ब्रेस' (गर्दन को सहारा देने वाला पट्टा) पहनाया जाए। इस बीच एक एम्बुलेंस को मैदान पर लाया गया और डॉक्टर, फिजियो, खिलाड़ी और कोच सभी मिलकर उस तेज गेंदबाज को घेरकर खड़े हो गए।

हालांकि, एनगिडी हाथों के इशारों से मेडिकल स्टाफ से बात कर पा रहे थे, लेकिन वह अपनी गर्दन और सिर को हिला-डुला नहीं पा रहे थे। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाने से पहले उनके सिर के नीचे एक 'नेक ब्रेस' लगाया गया। पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग भी एनगिडी का हालचाल जानने के लिए मैदान के बीच तक आए।

आखिरकार, इस साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया। एक सूत्र ने 'आईएएनएस' को बताया कि एनगिडी को आगे की जांच और तत्काल इलाज के लिए करोल बाग स्थित मैक्स अस्पताल ले जाया गया है।

मैच लगभग 15 मिनट के बाद दोबारा शुरू हुआ। भारतीय ऑलराउंडर विपराज निगम को अब मैच के शेष हिस्से के लिए एनगिडी की जगह 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।

--आईएएनएस

आरएसजी

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