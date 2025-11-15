आईपीएल 2026: फाफ डु प्लेसिस के लिए आंकड़े संभावना हैं, उम्र अब बाधा बन सकती है

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेंशन की आखिरी तारीख (15 नवंबर) को अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी। डीसी ने 41 साल के बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को रिलीज कर दिया है। डीसी के इस फैसले के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या फाफ का आईपीएल करियर अब समाप्त हो गया या फिर मिनी नीलामी में कोई टीम उन पर बोली लगाएगी।
दिल्ली कैपिटल्स ने 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में फाफ डु प्लेसिस को खरीदा था। 41 साल के फाफ की फिटनेस किसी भी युवा खिलाड़ी की तरह है या फिर बेहतर है। फील्ड पर फाफ काफी ऊर्जावान दिखते हैं, लेकिन आईपीएल 2025 में बतौर बल्लेबाज फाफ का प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहा था। 9 मैचों में 2 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 123.93 की स्ट्राइक रेट और 22.44 की औसत से 202 रन बनाए थे। उनका ये प्रदर्शन डीसी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं था और संभवत: इसी वजह से उन्हें रिलीज कर दिया गया है।
रिलीज किए जाने के बाद फाफ डु प्लेसिस निश्चित रूप से मिनी ऑक्शन में आएंगे। सवाल यह है कि 41 साल के इस खिलाड़ी पर क्या कोई टीम दाव लगाएगी। नीलामी में हर टीम ऐसे खिलाड़ी को खरीदना चाहती है, जो उनके लिए लंबे समय तक खेल सके। ऐसे में उम्र फाफ के लिए मुश्किल बन सकती है। हालांकि फाफ के पास फिटनेस है, दुनिया की अन्य टी20 लीग में उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। ऐसे में संभव है कि कोई टीम उन पर एक या दो साल के लिए दाव लगाए। ऐसे में मिनी ऑक्शन में फाफ डु प्लेसिस पर नजर रहेगी।
फाफ डु प्लेसिस आईपीएल के सफलतम बल्लेबाजों में से एक हैं। फाफ ने अपनी पहचान एक नियमित रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज के रूप में बनायी है। 2012 से 2025 के बीच 154 मैचों में फाफ ने 39 अर्धशतक लगाते हुए 4,773 रन बनाए हैं। उनका औसत 35 और स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर है। फाफ के आंकड़े उनके लिए संभावना है, जबकि उम्र आईपीएल में उनके लिए अब बाधा बन सकती है।
--आईएएनएस
पीएके