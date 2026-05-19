आईपीएल 2026: एसआरएच और जीटी ने कटाया प्लेऑफ का टिकट, हार के साथ मुश्किल हुई सीएसके की राह

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही एसआरएच ने प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया है। एसआरएच ने इस सीजन के अपने 13वें मुकाबले में 8वीं जीत दर्ज की और अब टीम के कुल 16 प्वाइंट हो गए हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत का फायदा गुजरात टाइटंस (जीटी) को भी हुआ है। जीटी ने भी प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है। गुजरात टाइटंस के 13 मुकाबलों में 16 प्वाइंट हैं और वह बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही अंतिम चार में अपनी जगह बना चुकी है। आरसीबी के 13 मुकाबलों में 18 प्वाइंट हैं।

पंजाब किंग्स 13 मुकाबलों में 13 प्वाइंट के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स (आरआर) 12 प्वाइंट लेकर पांचवें नंबर पर बनी हुई है। एसआरएच के खिलाफ मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। सीएसके के 13 मुकाबलों में 12 प्वाइंट हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेल रही सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आखिरी मुकाबला जीतने के साथ-साथ बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा।

13 मुकाबलों में 12 प्वाइंट के साथ दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) 12 मुकाबलों में 11 प्वाइंट लेकर अंक तालिका में आठवें नंबर पर है। पिछले 6 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज करके केकेआर ने खुद को प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रखा है। सोमवार को एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। टीम की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने 27 गेंदों में 44 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि कार्तिक शर्मा ने 19 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया।

हालांकि, ईशान किशन द्वारा खेली गई 47 गेंदों में 70 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत एसआरएच ने 181 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। हेनरिक क्लासेन भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने महज 26 गेंदों का सामना करते हुए 47 रनों का योगदान दिया। वहीं, अभिषेक शर्मा ने 26 रन बनाए।

--आईएएनएस

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