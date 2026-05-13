आईपीएल 2026: एसआरएच ने टॉस जीत लिया गेंदबाजी का फैसला, जीटी की नजर बड़े स्कोर पर

अहमदाबाद, 12 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का 56वां मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (जीटी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच खेला जा रहा है। एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

टॉस जीतने के बाद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हमने यहां पहले कभी नहीं खेला है, इसलिए हम पहले गेंद से पिच का जायजा लेना चाहते हैं और फिर लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि बाद में यह आसान हो जाएगा। हमने फाइनल में पहुंचने के लिए खुद को कुछ और मौके देने का हक हासिल कर लिया है। हमारे पास अभी तीन मैच बाकी हैं। अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।"

जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करने की सोच रहे थे। लेकिन यह विकेट पिछले कुछ मैचों के मुकाबले बेहतर लग रहा है। यह टूर्नामेंट का आखिरी दौर है, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना और अपना पूरा जोर लगाना बहुत जरूरी है। हम उसी टीम के साथ उतर रहे हैं।"

एसआरएच 11 मैचों में 7 जीत के साथ अंकतालिका में दूसरे और जीटी 11 मैचों में 7 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है। दोनों टीमें इस मैच को जीतकर अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंचने की कोशिश करेंगी। दोनों टीमों के बीच सीजन का यह पहला मुकाबला है। एसआरएच ने अपना पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ 33 रन से जीता था, जबकि जीटी ने अपने पिछले 4 मैच जीते हैं।

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज।

एसआरएच प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे।

--आईएएनएस

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