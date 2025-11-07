आईपीएल 2026: एमएस धोनी खेलेंगे, सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने किया कंफर्म

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2020 में संन्यास ले लिया था। लेकिन, आईपीएल में वह अभी सक्रिय हैं। धोनी 44 साल के हो चुके हैं। इसलिए अगले आईपीएल में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर उनके फैंस के मन में कई सवाल हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने शुक्रवार को कहा कि धोनी अगले सीजन में खेलने को तैयार हैं। विश्वनाथन का बयान धोनी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।

आईएएनएस से बात करते हुए काशी विश्वनाथन ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आईपीएल 2026 में एमएस धोनी के खेलने की संभावना है।

विश्वनाथन ने सीएसके और आरआर के बीच संजू सैमसन के ट्रेड से संबंधित खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आती रहेंगी। फिलहाल इन खबरों का आधार नहीं है।

एमएस धोनी सीएसके का सबसे बड़ा चेहरा और टीम की लोकप्रियता और सफलता की बड़ी वजह भी हैं। धोनी आईपीएल के पहले सीजन (2008) से ही टीम से जुड़े हुए हैं। 2 साल के लिए जब टीम प्रतिबंधित हुई थी, उस वक्त वह राइजिंग पुणे सुपरजाइंट का हिस्सा थे।

आईपीएल 2026 लीग का 19वां सीजन होगा। अब तक आयोजित सभी 18 सीजन धोनी खेले हैं। इसमें 16 सीजन सीएसके और 2 सीजन पुणे के लिए। अपनी कप्तानी में टीम को पांच खिताब दिला चुके धोनी ने 2022 में सीएसके की कप्तानी छोड़ दी थी। रवींद्र जडेजा की कप्तानी में जब टीम अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हुई, तो उसी सीजन के मध्य में धोनी ने फिर से टीम की कमान संभाल ली। 2024 की शुरुआत में धोनी ने सीएसके की कप्तानी फिर छोड़ी और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम की कमान सौंपी गई। 2025 के प्रथम चरण के बाद गायकवाड़ इंजरी की वजह से सीजन से बाहर हो गए और बतौर कप्तान धोनी फिर से लौटे। आईपीएल 2025 सीएसके के लिए बुरे सपने की तरह था। टीम 14 में से 4 मैच जीत सकी थी।

एमएस धोनी की कप्तानी में सीएसके लीग में सफलता और लोकप्रियता के आधार पर शीर्ष पर रही है। धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम को 5 बार खिताब जिताया है। आखिरी बार सीएसके 2023 में उनकी कप्तानी में ही कप्तान बनी थी। बतौर बल्लेबाज भी धोनी टीम के लिए बेहद अहम रहे हैं, 248 मैचों में 4,865 रन बना चुके हैं। आईपीएल 2026 में धोनी फैंस चाहेंगे कि वह बतौर बल्लेबाज और कप्तान फिर टीम को शिखर पर ले जाएं।

