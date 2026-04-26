आईपीएल 2026: एलएसजी से हिसाब चुकता करने उतरेगी केकेआर, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

लखनऊ, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का 38वां मुकाबला रविवार शाम 7:30 से इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच खेला जाएगा।

एलएसजी और केकेआर दोनों ही टीमों का सीजन में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। एलएसजी 7 मैचों में 2 जीत से 4 अंक लेकर अंकतालिका में नौवें स्थान पर है। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता है और 3 अंक के साथ दसवें स्थान पर है।

मुकाबले में उतरते हुए एलएसजी के पास एक अतिरिक्त अंक के अलावा सीजन में केकेआर के खिलाफ मिली जीत की मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है। एलएसजी ने सीजन में केकेआर के खिलाफ पहली मुलाकात में 3 रन से जीत हासिल की थी। यह मैच इडन गार्डेन्स, कोलकाता में खेला गया था।

एलएसजी की कोशिश अपने घर में केकेआर के खिलाफ जीत हासिल कर जीत के ट्रैक पर लौटने की होगी, जबकि केकेआर पिछली मुलाकात में मिली हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। केकेआर के लिए अच्छी बात यह है कि टीम ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला 4 विकेट से जीता था, जबकि एलएसजी को अपने पिछले 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

लखनऊ में मैच के दौरान मौसम के गर्म और सूखा रहने की उम्मीद है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

इकाना की पिच की बात करें तो यह गेंदबाजों के अनुकूल रही है। नई गेंद के साथ पिच पर बाउंस मिलता है और शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। इस पिच पर सीजन में अब तक तीन मैच खेले गए हैं, कोई भी टीम 170 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। ऐसे में आईपीएल 2026 में रनों की हो रही बारिश के विपरीत इस मैच में कम रन बनने के आसार हैं।

एलएसजी और केकेआर के बीच अब तक 8 मैच खेले गए हैं। एलएसजी ने 5 और केकेआर ने 2 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच का परिणाम नहीं आया है।

--आईएएनएस

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