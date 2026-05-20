आईपीएल 2026: एलएसजी पर जीत के साथ आरआर चौथे स्थान की मजबूत दावेदार, ये दो टीमें भी रेस में

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का 64वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच मंगलवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर आरआर ने एलएसजी को 7 विकेट से हराकर अंकतालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया।

आरआर को प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावना को मजबूत बनाए रखने के लिए एलएसजी के खिलाफ जीत बेहद जरूरी थी। आरआर के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने जब मिशेल मार्श के 96 और जोश इंग्लिस के 60 रनों की बदौलत 5 विकेट पर 220 रन बना दिए, तो आरआर के लिए जीत मुश्किल नजर आ रही थी।

वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 10 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आरआर को 7 विकेट से मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। आरआर ने 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 225 रन बनाए। वैभव के अलावा, जायसवाल ने 23 गेंदों पर 43 और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने 38 गेंदों पर 53 रन बनाए।

एलएसजी पर जीत आरआर की सीजन के 13वें मैच में 7वीं जीत थी। आरआर 14 अंकों के साथ अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है और इस स्थान पर बरकरार रहते हुए प्लेऑफ खेलने की मजबूत दावेदार नजर आ रही है।

अंकतालिका में आरसीबी 18 अंक के साथ पहले, गुजरात टाइटंस 16 अंक के साथ दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद 16 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। ये तीनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं और तीनों के पास अभी 1-1 मैच है।

पंजाब किंग्स 13 मैच में 13 अंक के साथ पांचवें, चेन्नई सुपर किंग्स 12 अं के साथ छठे, दिल्ली कैपिटल्स 12 अंक के साथ सातवें स्थान पर है। इन तीनों टीमों के पास भी 1-1 मैच है।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के 12 मैचों में 11 अंक है और टीम आठवें नंबर पर है। केकेआर के पास अभी 2 मैच है और 15 अंक तक पहुंचने का मौका है।

पंजाब किंग्स और केकेआर भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है। अगर आरआर और पंजाब अपने अगले मैच हार जाएं और केकेआर अपने दोनों मैच जीत जाए, तो 15 अंक के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है। अगर आरआर अपना अगला मैच जीत जाए तो सीधे क्वालीफाई कर जाएगी। अगर आरआर और केकेआर अपने अगले मैच हार जाएं और पंजाब अपना अगला मुकाबला जीत जाए, तो पंजाब अब भी 15 अंक के साथ प्लेऑफ में जगह बना सकती है।

एमआई के 12 मैचों में 8 अंक हैं, जबकि एलएसजी के 13 मैचों में 8 अंक हैं। दोनों टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

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