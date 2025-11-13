खेल

आईपीएल 2026: एलएसजी छोड़ मुंबई इंडियंस से जुड़े शार्दुल ठाकुर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 05:14 PM

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं। मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर शार्दुल ठाकुर के टीम से जुड़ने की पुष्टि कर दी है।

आईपीएल 2026 के लिए जारी होने वाली रिटेंशन लिस्ट से ठीक पहले एमआई ने ट्रेड के जरिए शार्दुल ठाकुर को एलएसजी से हासिल किया है। 2015 से आईपीएल खेल रहे शार्दुल पहली बार अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए आईपीएल खेलेंगे। शार्दुल मुंबई की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया है।

आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे शार्दुल ठाकुर को सीजन की शुरुआत से ठीक पहले एलएसजी ने साइन किया था। पिछले सीजन शार्दुल का गेंद से शानदार प्रदर्शन रहा था। उन्होंने 10 मैचों में 13 विकेट लिए थे। सीजन के शुरुआती कुछ मैचों में एलएसजी की जीत में शार्दुल की अहम भूमिका रही थी।

शार्दुल ठाकुर पूर्व में किंग्स इलेवन पंजाब, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर के लिए भी खेल चुके हैं।

शार्दुल निचले क्रम के सक्षम और आक्रामक बल्लेबाज हैं, लेकिनन आईपीएल में उन्हें बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला है। गेंदबाजी में शार्दुल को भरपूर मौका मिला है और वे 105 मैचों में 107 विकेट ले चुके हैं।

शार्दुल ठाकुर को कभी हार्दिक पांड्या के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता था। लेकिन, हार्दिक ने जहां भारत की वनडे और टी20 फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की की है, वहीं आईपीएल में भी एक उपयोगी खिलाड़ी और कप्तान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वहीं भारतीय टीम से बाहर चल रहे शार्दुल का आईपीएल करियर भी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। शार्दुल के मुंबई इंडियंस से जुड़ने से टीम की गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी मजबूत होगी। वहीं ठाकुर के आईपीएल करियर को भी दिशा मिल सकती है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...