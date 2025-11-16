आईपीएल 2026: चोट की वजह से विग्नेश पुथुर को मुंबई इंडियंस ने किया रिलीज, रिहैब में करेगी मदद

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। विग्नेश पुथुर ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से पिछले सीजन प्रभावित किया था। उन्हें मुंबई ने रिटेन नहीं किया है। यह एक हैरानीभरा फैसला था, क्योंकि 24 साल के पुथुर बतौर स्पिनर लंबे समय तक टीम के लिए खेल सकते थे। एमआई ने पुथुर को रिटेन न करने की वजह बताई है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक विग्नेश पुथुर इंजरी के बाद रिकवरी की प्रक्रिया में हैं। इस वजह से मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिटेन नहीं किया है। विग्नेश केरल क्रिकेट लीग में लगी चोट से उबर रहे हैं और 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले उन्हें रिलीज करने के बावजूद एमआई रिहैब में उनकी मदद करेगी।

पुथुर दोनों पिंडलियों में हड्डी के तनाव के कारण आईपीएल 2025 से बाहर हो गए थे। इसके बाद केसीएल 2025 में एलेप्पी रिपल्स के लिए उन्होंने वापसी की थी, लेकिन 2 मैच बाद ही वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।

विग्नेश पुथुर ने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए 5 मैच खेले थे और 6 विकेट लिए थे। विग्नेश पुथुर बाएं हाथ के कलाई स्पिनर हैं। पिछले आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने क्रिकेट के दिग्गजों को प्रभावित किया था। पुथुर युवा हैं। उन्हें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होगा तभी उनका आईपीएल करियर लंबा हो सकता है, या फिर उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिल सकता है।

पुथुर केरल के मल्लापुरम से संबंध रखते हैं। अपने राज्य की सीनियर टीम के लिए खेलने से पहले ही उन्हें मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का मौका मिला। केरल टी20 लीग से उन्हें आईपीएल के लिए चुना गया था। आईपीएल 2025 में सीएसके के खिलाफ चेन्नई में अपने डेब्यू मैच में रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और दीपक हुड्डा को आउट करके उन्होंने सबका ध्यान खींचा था।

