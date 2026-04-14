आईपीएल 2026: चेन्नई सुपर किंग्स खिलाफ मैच रीशेड्यूल, गुजरात टाइटंस ने जारी की टिकटिंग एडवाइजरी

अहमदाबाद, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से घोषित अपडेटेड शेड्यूल के बाद, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रीशेड्यूल मैच के लिए एक टिकटिंग एडवाइजरी जारी की है।

फ्रेंचाइजी ने कहा, "गुजरात टाइटंस उन फैंस को फ्लेक्सिबिलिटी देकर 'फैन-फर्स्ट' अप्रोच के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिन्होंने टीम को सपोर्ट करने के लिए पहले ही टिकट बुक कर लिए हैं। हर फैसले के केंद्र में फैंस को रखते हुए, फ्रेंचाइजी सभी के लिए सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है। जिन फैंस ने बुकमायशो के जरिए अपने टिकट बुक किए थे, उन्हें एक एसएमएस और/या व्हाट्सएप मैसेज और/या ई-मेल मिलेगा, जिसमें दो विकल्प होंगे। नई तारीख के लिए टिकट अपने पास रखें या पूरे रिफंड का ऑप्शन चुनें, जो 8-10 कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कर दिया जाएगा। जवाब देने की डेडलाइन 20 अप्रैल को दोपहर 12 बजे है। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो टिकटों को अपने पास रखा हुआ माना जाएगा।"

गुजरात टाइटंस ने कहा, "फिजिकल टिकटों के लिए, रिफंड केवल फिजिकल टिकटों के सफलतापूर्वक वापस आने के बाद ही प्रोसेस किया जाएगा। फिजिकल टिकटों को कैसे वापस करना है, इस पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन 21 अप्रैल से बुकमायशो की ओर से एसएमसए, ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिए शेयर किए जाएंगे। सभी टिकट होल्डर्स से रिक्वेस्ट है कि वे कम्युनिकेशन को रिव्यू करें और तय समय सीमा के भीतर जवाब दें।"

गुजरात टाइटंस (जीटी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मुकाबलों के वेन्यू 26 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनावों की वजह से आपस में बदले गए हैं। रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक, जीटी और सीएसके के बीच दोपहर का मैच 26 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बजाय, अब यह उसी तारीख को चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।

इसके नतीजतन, 21 मई को चेन्नई में होने वाला दूसरा मैच अब अहमदाबाद में आयोजित होगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

--आईएएनएस

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