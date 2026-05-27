आईपीएल 2026: भुवनेश्वर कुमार ने पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को बताया 'असली विनर'

नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फाइनल में पहुंचाने में टीम के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही इस सीजन में 26 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया है।

सीजन के पहले क्वालिफायर मैच में जीत हासिल करने के बाद पर्पल कैप धारक भुवनेश्वर कुमार ने जीत और अपने अच्छे प्रदर्शन का श्रेय अपने स्टाफ और कोच को दिया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जीत का बहुत सारा श्रेय पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को जाता है।"

सहायक स्टाफ के साथ काम करने के अनुभव से कैसे मदद मिली, इस पर भुवनेश्वर कुमार ने कहा, "यह सबका योगदान है। मेरा मतलब है, जो अनुभव हम लाए, मेरा और हेजलवुड का, वह एक बात है। लेकिन जब सहायक स्टाफ की बात आती है, तो वे जो छोटी-छोटी चीजें लाते हैं, उन्हें नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। अगर हेजलवुड और मेरे जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को स्वीकार किया जाता है और आप उस नियम को लागू करते हैं, तो यह हमारे लिए काम करता है। मुझे लगता है कि हम पहले मैच से ही ऐसा कर रहे हैं और इससे हमें बहुत मदद मिल रही है।"

क्या आरसीबी अधिक डेटा का उपयोग करती है? इस सवाल पर भुवनेश्वर कुमार ने कहा, "हम कह सकते हैं कि हम डेटा से अवगत हैं। अगर खिलाड़ी कुछ नया कर रहे हैं, तो ठीक है, हम निश्चित रूप से उस पर ध्यान देते हैं और उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम 100 फीसदी डेटा पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन हां, इससे मदद मिलती है।"

गेंदबाजी की अपनी योजनाओं पर भुवनेश्वर ने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, यह योजना का हिस्सा है। अगर आप उस योजना को देखें, तो कोई भी छोटी या फुल लेंथ गेंद बाउंड्री के लिए जाती है। लेकिन हां, हम पूरी कोशिश करते हैं कि बल्लेबाजों को कोई मौका न मिले और हम उन्हें एलबीडब्ल्यू या बोल्ड आउट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह हमारी योजना का एक अहम हिस्सा है।"

गौरतलब है कि बल्लेबाजी के अनुकूल धर्मशाला पिच पर 255 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर ने शुभमन गिल को सिर्फ 2 रन पर आउट कर आरसीबी के जीत का रास्ता आसान कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने इस साल अभी तक 15 मैच में 472 रन देकर 26 विकेट ले चुके हैं।

गिल खुद भुवनेश्वर कुमार द्वारा मात्र दो रन बनाकर आउट हो गए, जबकि जोस बटलर के तेज 29 रन ही शुरुआती संघर्ष का एकमात्र उदाहरण थे। इसके बाद राहुल तेवतिया ने 43 गेंदों में 68 रन बनाकर अकेले ही संघर्ष किया।

--आईएएनएस

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