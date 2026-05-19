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आईपीएल 2026: अर्धशतक चूके ब्रेविस, सीएसके ने एसआरएच को दिया 181 रन का टारगेट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 19, 2026, 02:40 AM

चेन्नई, 18 मई (आईएएनएस)। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को जीत के लिए 181 रन का टारगेट दिया है। एसआरएच की कोशिश इस मैच को जीतकर प्लेऑफ के नजदीक पहुंचने की होगी।

एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। इस टीम को संजू सैसमन और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 2.3 ओवरों में 31 रन की साझेदारी की।

संजू 13 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद उर्विल पटेल (13) ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ दूसरे विकेट के लिए 17 रन की साझेदारी की।

गायकवाड़ ने कार्तिक शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में 42 रन जुटाकर टीम को 90 के स्कोर तक पहुंचाया। कार्तिक 19 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 2 छक्के और 3 चौके शामिल रहे।

टीम को गायकवाड़ के रूप में चौथा झटका लगा, जिन्होंने 21 गेंदों में 15 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने 100 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खो दिया था। यहां से देवाल्ड ब्रेविस ने शिवम दुबे के साथ 38 गेंदों में 59 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

ब्रेविस ने 27 गेंदों में 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 44 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 26 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से कप्तान पैट कमिंस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि साकिब हुसैन ने 2 विकेट निकाले। प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा ने 1-1 विकेट निकाला।

ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में संजू सैमसन (विकेटकीपर), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और स्पेंसर जॉनसन के साथ उतरी है।

वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे मौजूद हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

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