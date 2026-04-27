आईपीएल 2026: अपने घर में आरसीबी को चुनौती देगी दिल्ली कैपिटल्स

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 39वां मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में डीसी की कोशिश जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। वहीं, एक और जीत आरसीबी के चैंपियनशिप खिताब को बरकरार रखने की दावेदारी को और भी मजबूत करेगी।

दिल्ली कैपिटल्स 7 में से 4 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर मौजूद है। यह टीम 18 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज कर चुकी है। दूसरी तरफ, आरसीबी ने 7 में से 5 मैच जीते हैं। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है। आरसीबी की निगाहें इस मुकाबले को जीतकर एक बार फिर नंबर-1 पायदान अपने नाम करने पर हैं।

सोमवार का यह मुकाबला टूर्नामेंट के दो सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के बीच होगा। जहां एक तरफ आरसीबी के पास जबरदस्त फॉर्म में चल रहे कोहली हैं, वहीं दूसरी तरफ डीसी को उम्मीद होगी कि केएल राहुल एक बार फिर बल्ले से मोर्चा संभालेंगे।

कोहली को आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनने के लिए सिर्फ 11 रनों की दरकार है। ऐसे में, इस ऐतिहासिक मैदान के साथ अपने लंबे और यादगार रिश्ते में एक और नया अध्याय जोड़ने के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। इस मैदान पर कोहली का औसत 66.8 का रहा है, जिसमें 11 पारियों में लगाए गए सात अर्धशतक भी शामिल हैं।

इस सीजन में आरसीबी को मिली पांचों जीत में, 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार पांच अलग-अलग खिलाड़ियों को मिला है। टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर है, जिसकी अगुवाई भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड कर रहे हैं। इन दोनों ही गेंदबाजों ने मैच के हर चरण में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

बल्लेबाजी की बात करें तो, कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार और टिम डेविड सभी बेहतरीन फॉर्म में हैं। इस सीजन में आरसीबी की यह खासियत उभरकर सामने आई है कि वे अपनी पूरी पारी के दौरान खेल की गति को बढ़ाने और उसे बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम रहे हैं।

दूसरी तरफ, डीसी एक ऐसी टीम है जिसे पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था और अब वह दोबारा एकजुट होकर वापसी करने की कोशिश में है। केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 67 गेंदों में नाबाद 152 रनों की शानदार पारी खेली थी, हालांकि शनिवार दोपहर खेली गई उनकी वह पारी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रही थी।

डीसी के लिए एक और अच्छी बात यह है कि नीतीश राणा भी अब अपनी लय में लौट आए हैं और लगातार दो अर्धशतक जड़ चुके हैं। लुंगी एनगिडी के सिर में चोट लगने के कारण टीम के तेज गेंदबाजी विभाग में एक बड़ा खालीपन आ गया है, और उनकी जगह कवर के तौर पर दुशमंथा चमीरा को टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। फील्डिंग भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय रही है। डीसी ने इस सीजन में 16 कैच छोड़े हैं और उनकी कैच पकड़ने की क्षमता 60 प्रतिशत रही है, जो सभी टीमों में सबसे कम है।

अगर डीसी को जीतना है, तो उन्हें अक्षर और कुलदीप दोनों का जोरदार प्रदर्शन चाहिए होगा, साथ ही उन्हें उम्मीद करनी होगी कि उनकी बल्लेबाजी लाइन-अप आरसीबी के अनुशासित गेंदबाजों की चुनौती का डटकर मुकाबला कर सके। बेहतरीन फॉर्म में चल रही आरसीबी का डीसी के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 34 मैच खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 20 जीते और 13 मुकाबले डीसी के पक्ष में रहे। एक मैच बेनतीजा रहा है।

दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, कुलदीप यादव, करुण नायर, डेविड मिलर, पथुम निसांका, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, नितीश राणा, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, विप्रज निगम, साहिल परख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, त्रिपुरा विजय, माधव तिवारी, औकिब नबी डार, मिशेल स्टार्क और काइल जेमिसन।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, और विहान मल्होत्रा।

--आईएएनएस

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