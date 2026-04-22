आईपीएल 2026: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड, आरोन फिंच भी छूटे पीछे

हैदराबाद, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच खेला जा रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को अभिषेक ने तूफानी शतक लगाते हुए क्रिस गेल के बड़े टी20 रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 68 गेंदों में 198 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 135 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 10 चौके और 10 छक्के लगाए। अभिषेक इस इनिंग के साथ ही टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक बार 130 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा चौथी बार किया है। अभिषेक ने इस मामले में क्रिस गेल और आरोन फिंच को पीछे छोड़ा है। गेल-फिंच ने टी20 क्रिकेट में 3 बार 130 से अधिक रनों की पारी खेली है।

अभिषेक के आगे दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए। उन्होंने आईपीएल इतिहास की पांचवीं सबसे बड़ी पारी खेली। अभिषेक ने अपनी आतिशी पारी के दौरान टी20 क्रिकेट में 350 छक्के भी पूरे किए। वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत की तरफ से संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में यह 9वां शतक लगाया है। अभिषेक के अलावा, विराट कोहली ने भी इस फॉर्मेट में 9 शतक लगाए हैं।

अभिषेक ने एसआरएच को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार शुरुआत दी। उन्होंने पहले विकेट के लिए ट्रेविस हेड के साथ मिलकर 8.5 ओवर में 97 रन जोड़े। हेड 26 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अभिषेक ने दूसरे विकेट के लिए ईशान किशन (25) संग मिलकर 35 गेंदों में 79 रनों की दमदार पारी खेली।

वहीं, तीसरे विकेट के लिए उन्होंने हेनरिक क्लासेन (नाबाद 37 रन) के साथ मिलकर 32 गेंदों में 66 रन जोड़े। अभिषेक ने आईपीएल में दूसरी बार 130 से अधिक रनों की पारी खेली है। इससे पहले, अभिषेक ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंदों में नाबाद 141 रन बनाए थे।

--आईएएनएस

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