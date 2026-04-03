आईपीएल 2026: आयुष-शिवम की दमदार पारी, पीबीकेएस के खिलाफ सीएसके ने 5 विकेट खोकर बनाए 209 रन

चेन्नई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के सातवें मुकाबले में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की भिड़ंत पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के साथ हो रही है। एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाए। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आयुष म्हात्रे और शिवम दुबे ने दमदार पारियां खेलीं।

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। संजू सैमसन एक बार फिर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 7 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर आयुष म्हात्रे ने टीम की पारी को संभाला और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़े। ऋतुराज 22 गेंदों में 2 चौके लगाने के बाद 28 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, आयुष ने एक छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 43 गेंदों में 73 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए।

युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने एक बार फिर निराश किया और वह महज एक रन ही बना सके। हालांकि, सरफराज खान बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों का सामना करते हुए 266 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 32 रन बनाए। सरफराज ने अपनी छोटी, लेकिन आतिशी पारी के दौरान 6 चौके और एक छक्का लगाया।

अंतिम ओवरों में शिवम दुबे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 45 रन बनाए। शिवम ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं, प्रशांत वीर अपने डेब्यू मुकाबले में 6 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में पंजाब किंग्स की तरफ से विजयकुमार वैशाक ने 38 रन देकर सर्वाधिक 2 विकेट निकाले। वहीं, युजवेंद्र चहल और मार्को जानसेन ने एक-एक विकेट चटकाया।

ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी और खलील अहमद के साथ मैदान पर उतरी है।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स इस मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजय कुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल के साथ खेल रही है।

--आईएएनएस

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