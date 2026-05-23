आईपीएल 2026: आरआर ने इंजर्ड रवि सिंह की जगह इमानजोत चहल को टीम में शामिल किया

मुंबई, 23 मई (आईएएनएस)। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने पंजाब के बाएं हाथ के स्पिनर इमानजोत चहल को विकेटकीपर-बल्लेबाज रवि सिंह की जगह टीम में शामिल किया है। रवि सिंह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, रवि को 17 मई को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी।

आईपीएल ने शनिवार को एक बयान में कहा, "राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने विकेटकीपर-बल्लेबाज रवि सिंह की जगह इमानजोत चहल को टीम में शामिल किया है। रवि सिंह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं।"

पटियाला के 21 वर्षीय ऑलराउंडर इमानजोत ने घरेलू क्रिकेट में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 83 रन है। बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करने वाले इस खिलाड़ी ने तीन मैचों में 11 विकेट लिए हैं। वह 30 लाख रुपये में आरआर में शामिल होंगे।

आरआर रविवार दोपहर को वानखेड़े स्टेडियम में अपने लीग चरण के आखिरी मैच में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। इस मैच में प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें बहुत कम बची हैं। अगर वे यह मैच जीत जाते हैं, तो अंकतालिका में चौथे स्थान पर रहते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उनकी जगह पक्की हो जाएगी।

अगर आरआर हार जाती है, तो उन्हें अंतिम चार में पहुंचने के लिए दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आरआर को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आगे बढ़ सकें, यह उम्मीद करनी होगी कि शनिवार को पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स से हार जाए और रविवार शाम को कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स से हार जाए।

केकेआर का मैच आरआर के बाद होना है, इसलिए आरआर समीकरणों में उलझने के बजाय मुंबई इंडियंंस के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच जीतना चाहेगी।

--आईएएनएस

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