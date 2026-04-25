आईपीएल 2026: आरआर अपने घरेलू मैदान पर एसआरएच से हिसाब बराबर करने उतरेगी, ऐसे हैं हेड-टू-हेड आंकड़े

जयपुर, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच शाम 7:30 से सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर में खेला जाएगा। आरआर इस सीजन में पहली बार अपने घरेलू मैदान में खेलेगी।

रियान पराग की कप्तानी में आरआर ने सीजन अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम बेहद संतुलित दिखी है। आरआर 7 मैचों में 5 जीत और 2 हार के साथ 10 अंक लेकर अंकतालिका में तीसरे स्थान पर है। अपने घरेलू मैदान में एसआरएच के खिलाफ जीत हासिल कर राजस्थान अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेगी, साथ ही एसआरएच के खिलाफ सीजन की पहली मुलाकात में मिली हार का हिसाब भी बराबर करने की कोशिश करेगी। हैदराबाद में हुए मुकाबले में एसआरएच ने आरआर को 57 रन से हराया था।

आरआर अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को उसके घर में 40 रन से हराकर लगातार 2 हार के बाद जीत की राह पर लौटी थी।

बात एसआरएच की करें तो ईशान किशन की कप्तानी में टीम ने प्रभावी प्रदर्शन किया है। टीम ने 7 मैचों में 4 जीत हासिल की है और 8 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। एसआरएच ने अपने पिछले 3 मुकाबले जीते हैं। अपने पिछले मैच में एसआरएच ने डीसी को 47 रन से हराया था। आरआर के खिलाफ एसआरएच की कोशिश जीत के लक्ष्य को बरकरार रखने की होगी। एसआरएच की प्लेइंग इलेवन में पैट कमिंस की वापसी लगभग तय है। देखना होगा कि वह बतौर कप्तान वापसी करते हैं या एक खिलाड़ी के रूप में वापसी करते हैं। कमिंस की वापसी से एसआरएच और मजबूत होगी।

मैच के दौरान तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, बारिश का कोई खतरा नहीं है। दूसरी पारी में ओस की भूमिका रहेगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार होती है। आईपीएल 2025 में यहां कई हाई-स्कोरिंग मैच हुए थे। रविवार का मैच भी हाई-स्कोरिंग वाला हो सकता है। टॉस जीतने करने वाली टीम पहले गेंदबाजी पसंद करेगी।

दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक 22 मैच हुए हैं। एसआरएच ने 13, तो आरआर ने 9 मैचों में जीत हासिल की है।

--आईएएनएस

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